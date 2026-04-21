L'oléoduc Droujba peut reprendre ses activités, annonce Zelensky

L'oléoduc Droujba, qui achemine du pétrole russe vers l'Europe, est prêt à reprendre ses activités, a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"L'Ukraine a achevé les travaux de réparation sur la section de l'oléoduc Droujba qui avait été endommagée par une frappe russe. L'oléoduc peut reprendre son fonctionnement", a-t-il dit sur le réseau social X.

La suspension des flux a suscité la colère de la Hongrie et de la Slovaquie, qui restent dépendantes des importations de pétrole russe.

En réponse, le gouvernement hongrois sortant avait menacé de réduire son aide énergétique à l'Ukraine et le Premier ministre Viktor Orbán, proche de Moscou, a bloqué un prêt de 90 milliards d'euros promis par l'Union européenne à Kyiv.

L'Ukraine, dont le budget de guerre dépend fortement des financements étrangers, s'attend à ce que les fonds soient versés comme convenu après la réparation de Droujba, a indiqué mardi Volodimir Zelensky.

"Nous lions cela au déblocage du paquet de soutien européen en faveur de l’Ukraine, qui avait déjà été approuvé par le Conseil européen", a-t-il dit.

La Haute représentante aux Affaires étrangères de l'Union européenne (UE), Kaja Kallas, a déclaré mardi s'attendre à des "décisions positives" sur le prêt de 90 milliards d'euros.

(Rédigé par Yuliia Dysa, version française Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)