Football: Yamal forfait pour le reste de la saison, devrait être disponible pour la Coupe du monde

LaLiga - FC Barcelona v Celta Vigo

Le prodige ‌du FC Barcelone et de l'équipe ​d'Espagne Lamine Yamal manquera le reste de la saison en raison d'une blessure aux ​ischio-jambiers de la jambe gauche mais devrait être disponible ​pour la Coupe du ⁠monde cet été, a annoncé jeudi ‌le club catalan.

Lamine Yamal avait quitté le terrain en boitant lors de ​la victoire ‌contre le Celta Vigo (1-0), mercredi en ⁠championnat. Un match au cours duquel le joueur de 18 ans avait inscrit ⁠le seul ‌but sur penalty.

"Les examens effectués ont ⁠confirmé que le joueur de l'équipe ‌première Lamine Yamal souffre d'une ⁠blessure aux ischio-jambiers de la jambe ⁠gauche (muscle biceps ‌fémoral)", a indiqué le FC Barcelone sur ​X.

"Le joueur suivra ‌un traitement conservateur. Lamine Yamal manquera le reste de la ​saison, mais il devrait être disponible pour la Coupe du ⁠monde."

L'Espagne débutera son Mondial le 15 juin face au Cap-Vert avant de défier l'Arabie saoudite puis l'Uruguay.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par ​Blandine Hénault)