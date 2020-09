Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'offre de Veolia sur Suez ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot-Les Echos Reuters • 13/09/2020 à 21:15









13 septembre (Reuters) - L'offre de rachat de Suez SEVI.PA formulée par Veolia VIE.PA ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot, PDG de Veolia, dans un entretien accordé aux Echos. "Pour les salariés de Suez, il n'y a strictement aucun risque de perte d'emploi", a-t-il déclaré au quotidien économique. Le conseil d'administration de Suez SEVI.PA a annoncé jeudi le rejet de l'offre de Veolia VIE.PA , qui propose de racheter les parts d'Engie dans le capital de son concurrent en vue d'une offre ultérieure sur l'ensemble de ce capital. (Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.42% SUEZ Euronext Paris -0.49% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.15%