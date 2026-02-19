L'offre de rachat de l'entreprise japonaise Raksul par ses cadres, soutenue par Goldman, est majorée de 11 %

(Refonte et réécriture) par Anton Bridge

L'offre de rachat de la société d'impression numérique japonaise Raksul 4384.T , soutenue par Goldman Sachs, a été relevée de 11 % après les critiques des investisseurs, et la période de l'offre publique d'achat est maintenant fixée au 9 mars.

Un fonds créé par Goldman Sachs GS.N a déclaré dans un communiqué que l'offre de rachat de Raksul avait été portée de 1 710 yens à 1 900 yens par action. C'était la deuxième prolongation de l'offre publique d'achat, qui devait expirer jeudi.

Au nouveau prix de l'offre, Raksul est évaluée à environ 113 milliards de yens (730 millions de dollars), y compris les actions d'autocontrôle.

Si le rachat réussit, 50 % des droits de vote de la société seront transférés à Yasukane Matsumoto, président de Raksul, et à Yo Nagami, président de la société, le reste étant détenu par le fonds. Le rachat vise à surmonter les difficultés liées à la structure de l'entreprise et du capital, a déclaré le fonds.

Les autorités japonaises ont cherché à stimuler les fusions et acquisitions au Japon, dans l'espoir de revigorer les marchés de capitaux et d'accroître la valeur des entreprises. Mais certains actionnaires se sont élevés contre des opérations qu'ils considèrent comme sous-évaluées.

Le mois dernier, le quotidien économique Nikkei a cité le gestionnaire d'actifs Baillie Gifford, basé à Édimbourg, qui a déclaré que le prix de l'offre de Raksul était "beaucoup trop bas".

Depuis l'annonce du plan en décembre, les actions de Raksul se négocient au-dessus du prix initial de l'offre, qui est de 1 710 yens.

Le fonds a déclaré jeudi que le prix était "suffisamment raisonnable" pour les actionnaires et qu'il n'avait pas l'intention de l'augmenter davantage.

Après la nouvelle, les actions de Raksul ont effacé les gains antérieurs et ont clôturé à 1 910 yens, en baisse de 2,6 % sur la journée.

Le mois dernier, un groupe de sociétés Toyota Motor 7203.T a augmenté le prix de son offre publique d'achat sur le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries 6201.T suite à la forte opposition de l'investisseur activiste Elliott Management, qui estimait que l'offre sous-évaluait l'entreprise.

(1 $ = 154,9800 yens)