L'offre de rachat d'eBay par GameStop, d'un montant de 56 milliards de dollars, suscite des doutes quant au financement chez les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant l'évolution des actions au paragraphe 6) par Aditya Soni

L'offre publique d'achat sans précédent de 56 milliards de dollars lancée lundi par Ryan Cohen, directeur général de GameStop GME.O , sur eBay EBAY.O , une entreprise bien plus importante , a suscité le scepticisme des investisseurs et des analystes, les actions du distributeur en ligne s'échangeant bien en dessous du prix proposé.

Le distributeur de jeux vidéo, dont la valeur s'élève à près de 12 milliards de dollars et qui est très prisé des traders de « meme stocks », tente de racheter une société dont la valeur de marché est près de quatre fois supérieure à la sienne, avec seulement environ 9 milliards de dollars en liquidités et une dette de 4,2 milliards de dollars.

GameStop a révélé ce week-end qu'il avait déjà acquis une participation de 5 % dans eBay et a mis en avant un financement par emprunt potentiel de 20 milliards de dollars auprès de TD Securities pour convaincre les actionnaires de l'opération.

M. Cohen a fait valoir qu'il pourrait reproduire sa stratégie de réduction des coûts chez GameStop pour renforcer la rentabilité d'eBay, tout en exploitant les quelque 1 600 magasins américains de GameStop pour créer un réseau physique permettant à eBay de mieux rivaliser avec Amazon AMZN.O .

Pourtant, l'action eBay n'a progressé que d'environ 6 % à 110 dollars en début de séance, bien en deçà de l'offre de 125 dollars par action – signe que les investisseurs doutaient de la conclusion de l'opération. GameStop a reculé de 2 %.

eBay a déclaré qu'il examinait l'offre, notamment la capacité de GameStop à présenter une « proposition contraignante et exécutoire ».

« Nous avons la capacité d'émettre des actions afin de conclure l'accord », a déclaré M. Cohen à CNBC lors d'une interview.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué que le marché avait besoin de plus de détails sur le financement et qu'une alternative entièrement en actions pourrait être difficile à vendre aux investisseurs, étant donné que les deux sociétés ont des modèles économiques « fondamentalement différents » et que la fusion n'entraînerait que peu de gains de revenus ou d'économies de coûts.

eBay et GameStop vendent tous deux des objets de collection tels que des cartes à collectionner, mais leurs activités principales sont différentes. Alors qu'eBay perçoit des commissions en mettant en relation acheteurs et vendeurs en ligne sans détenir de stock, GameStop est un distributeur traditionnel qui achète des marchandises en gros et les revend via des magasins physiques.

« L'autre option principale (pour financer l'opération) serait un rachat par endettement. En supposant une prime d'au moins 20 %, cela en ferait le plus grand rachat par endettement jamais réalisé, dépassant la transaction récemment annoncée de 55 milliards de dollars concernant Electronic Arts EA.O », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Seules quelques opérations dans lesquelles une petite entreprise a racheté une entreprise beaucoup plus grande ont abouti. Paramount Skydance PSKY.O a accepté plus tôt cette année de racheter son rival plus important, Warner Bros Discovery WBD.O , mais l'opération a été financée par Larry Ellison, l'une des personnes les plus riches du monde avec une fortune nette supérieure à 200 milliards de dollars.

UNE OFFRE POURRAIT PLACER EBAY AU CENTRE DE L'ACTUALITÉ DES FUSIONS-ACQUISITIONS

Autrefois concurrent d'Amazon, eBay s'est repositionné ces dernières années comme une destination pour les antiquités, les baskets rares et la mode haut de gamme plutôt que pour le commerce électronique grand public.

Cela a contribué à stimuler la croissance des ventes et à faire grimper le cours de son action, qui a progressé de près de 20 % depuis le début de l'année, suite à la publication d'un solide rapport sur les résultats la semaine dernière.

Selon les analystes, même si l'offre sur GameStop échouait, elle pourrait susciter l'intérêt d'autres acquéreurs potentiels.

Cohen, qui a joué un rôle central dans la frénésie des « meme stocks » de 2021 et a développé le distributeur en ligne de produits pour animaux Chewy, a déclaré qu’il était prêt à lancer une OPA hostile sur eBay.

L'acquisition d'eBay pourrait l'aider à progresser vers les objectifs clés de son plan de rémunération d'environ 35 milliards de dollars que GameStop a dévoilé en janvier, notamment l'augmentationde sa valeur boursière à 100 milliards de dollars.

Michael Burry, l'investisseur de « The Big Short » qui détient des actions GameStop et a un jour comparé Cohen à Warren Buffett, a déclaré que la stratégie derrière cette opération « ne pouvait pas être plus banale », ajoutant qu'elle entraînerait davantage de dette et une dilution des actionnaires.

« La tentative de Ryan de racheter eBay ne peut pas être motivée par une intention sincère et honnête de concurrencer Amazon. Il est plutôt évident que l’intention doit être de dominer le marché des objets de collection et des biens d’occasion de toutes époques », a-t-il déclaré dans un article publié sur Substack, précisant qu’il pourrait vendre tout ou partie de ses actions d’ici la fin de la semaine.