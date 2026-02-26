L'offre de Paramount est supérieure à celle de Netflix, dit Warner Bros

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré jeudi qu'une offre révisée de 31 dollars par action transmise par Paramount Skydance PSKY.O était supérieure à celle de Netflix NFLX.O , laissant quatre jours au géant du streaming pour formuler une nouvelle offre pour abandonner la guerre des enchères.

Cette annonce dessine la perspective d'une épilogue au feuilleton du rachat du prestigieux studio de cinéma américain et de sa plateforme de streaming, alors que Netflix avait accordé plus tôt ce mois-ci un délai d'une semaine à Warner pour étudier une possible "dernière offre" revue à la hausse de la part de Paramount.

Aux termes de l'accord entre Netflix et Warner, l'offre de Paramount donne désormais un délai de quatre jours ouvrables à Netflix pour proposer s'il le souhaite une offre améliorer, a fait savoir Warner.

C'est à l'issue de cette période que le conseil d'administration de Warner se penchera sur les suites à donner à l'offre de Paramount et à l'accord scellé avec Netflix.

Dans un communiqué, Paramount a dit se réjouir que le conseil d'administration de Warner a "affirmé à l'unanimité la valeur supérieure de notre offre".

Netflix a accepté en décembre dernier de verser 27,75 dollars par action pour le rachat de Warner.

(Aditya Soni et Akash Sriram à Bangalore; version française Jean Terzian)