L'officier de justice chargé de superviser la vente aux enchères de Citgo demande l'ajournement de l'audience de vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un officier de justice du Delaware chargé de superviser la vente aux enchères des actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum a demandé l'ajournement de la dernière audience de la procédure de vente, initialement prévue la semaine prochaine pour désigner le vainqueur de la vente aux enchères, a-t-on appris mercredi d'un dépôt de documents judiciaires.

Cette demande intervient après qu'au moins deux offres non sollicitées ont été récemment soumises par des groupes comprenant des filiales du fonds spéculatif Elliott Investment Management et de la société de matières premières Vitol, même après que l'officier de justice ait recommandé une offre différente par une unité du mineur Gold Reserve GRZ.V .