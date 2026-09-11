L'italien Prysmian finalise une augmentation de capital de 850 millions d'euros pour contribuer au financement de l'acquisition d'Atkore

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(Reprise de l'article suite à la finalisation de l'augmentation de capital, avec des précisions supplémentaires)

Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI a finalisé une augmentation de capital de 850 millions d'euros (987 millions de dollars) qu'il avait lancée jeudi afin de financer son projet d'acquisition du fabricant américain de produits électriques Atkore ATKR.N .

Le plus grand fabricant mondial de câbles a annoncé vendredi avoir placé 7 millions d’actions nouvellement émises, soit environ 2,4% de son capital social, auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’une procédure de bookbuilding accélérée.

Ces nouvelles actions, qui confèrent des droits aux dividendes ordinaires et présentent les mêmes caractéristiques que les actions existantes, ont été vendues au prix de 121 € chacune, a précisé Prysmian dans un communiqué.

La société a ajouté que l'offre avait été “plusieurs fois sursouscrite” et que son règlement était prévu le 15 septembre.

Le produit de cette opération servira à financer en partie l'acquisition ,entièrement en numéraire , d'Atkore, prévue pour un montant de 3,8 milliards de dollars .

(1 dollar = 0,8613 euros)