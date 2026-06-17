L'Italien Del Vecchio envisage de se tourner vers le marché de la dette privée alors que la BNP se montre moins encline à financer un rachat, selon une source

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Leonardo Maria Del Vecchio étudie actuellement différentes options de financement par emprunt privé afin de financer une opération de 10 milliards d’euros (11,6 milliards de dollars) visant à accroître sa participation dans la holding familiale Delfin, principal investisseur d’EssilorLuxottica ESLX.PA , a déclaré mercredi une source proche de l’homme d’affaires italien. Il détient actuellement une participation de 12,5 % dans Delfin et vise à racheter les parts de deux de ses frères et sœurs afin de porter sa participation à 37,5 %. Il travaillait jusqu’à présent sur un montage financier avec les banques UniCredit CRDI.MI , BNP Paribas BNPP.PA et Crédit Agricole

CAGR.PA . Cette décision de se tourner vers la dette privée intervient alors que la conclusion d’un accord définitif avec les banques prend plus de temps que prévu, a ajouté la source.

BNP Paribas s'est récemment retirée de l'opération, ont indiqué deux sources, tandis qu'une troisième a précisé que la banque française était devenue plus prudente quant au financement du rachat, plusieurs conditions qu'elle avait posées n'ayant pas été remplies.

La BNP n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

Le quotidien italien Il Sole 24 Ore a rapporté mercredi que Del Vecchio explorait d’autres options de financement, notamment en prenant contact avec le fonds américain Apollo Global Management APO.N .

Del Vecchio et Apollo ont refusé de commenter. Leonardo Del Vecchio, fondateur de l’empire familial, est décédé en 2022. Dans son testament, il a réparti Delfin à parts égales entre ses six enfants, ainsi qu’entre sa veuve et Rocco Basilico, le fils de celle-ci issu d’un autre mariage.

Del Vecchio s'efforce de conclure l'accord avec ses frères et sœurs d'ici la fin du mois de juin, bien que les négociations prennent plus de temps que prévu en raison de garanties et de litiges juridiques avec Basilico, a indiqué une troisième source. Del Vecchio et Basilico sont parvenus à un accord provisoire pour régler un litige successoral et abandonner leurs poursuites réciproques, mais aucun accord définitif n’a encore été conclu.

Basée au Luxembourg, la société Delfin détient 32,4 % du capital d’EssilorLuxottica, fabricant de Ray-Ban, et est le principal actionnaire de la banque italienne Monte dei Paschi

BMPS.MI avec une participation de 17,5 %. Elle détient également 10,1 % de l’assureur Assicurazioni Generali GASI.MI et environ 2,8 % d’UniCredit CRDI.MI .

Une assemblée générale des actionnaires de Delfin devrait se tenir le 30 juin, a ajouté une autre source.

(1 dollar = 0,8619 euro)