L'italien Angelini va racheter l'américain Catalyst Pharma dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars soutenue par l'État

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* CDP Equity, fonds soutenu par l'État, détiendra une participation dans l'entité issue de la fusion

* L'accord intervient après le rachat de la société américaine KalVista par Chiesi pour 1,9 milliard de dollars

* Angelini vise à créer un acteur mondial dans le domaine des médicaments contre les maladies rares

(Ajout de détails tout au long de l'article) par Giuseppe Fonte, Elvira Pollina et Ananya Palyekar

Angelini Pharma a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir le fabricant américain de médicaments pour les maladies rares Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars, marquant ainsi l'entrée du laboratoire italien sur le marché pharmaceutique américain.

Le groupe italien est spécialisé dans les médicaments traitant les maladies du cerveau et son directeur général, Sergio Marullo di Condojanni, a déclaré que cette opération lui permettrait de s'imposer comme un “acteur mondial de premier plan dans le domaine des maladies neurologiques rares”, élargissant ainsi la portée et les capacités d'Angelini.

Il s'agit de la deuxième acquisition majeure aux États-Unis annoncée par une société pharmaceutique italienne en deux semaines, après le rachat par Chiesi de KalVista Pharmaceuticals KALV.O pour 1,9 milliard de dollars, alors que les laboratoires italiens cherchent à devenir des acteurs internationaux dans leur domaine.

L'organisme de crédit public italien Cassa Depositi e Prestiti, par l'intermédiaire de sa filiale CDP Equity, devrait prendre une participation dans Angelini Pharma afin d'aider le groupe à financer l'acquisition, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Angelini Pharma, qui fait partie du groupe familial éponyme fondé en 1919, paiera 31,50 dollars en espèces pour chaque action Catalyst, ce qui représente une prime de 3% par rapport au dernier cours de clôture de la société, selon les données compilées par LSEG, et une prime de 21% par rapport à sa clôture du 22 avril, avant la publication d’un premier article sur l’opération.

Basée en Floride, Catalyst Pharmaceuticals, fondéeen 2002 et cotée au Nasdaq depuis 2006, est spécialisée dans les traitements des maladies neuromusculaires et neurologiques rares.

Angelini Pharma a déclaré dans un communiqué que les fonds Blackstone BX.N et d'autres partenaires internationaux soutiendraient son projet de rachat, tandis que BNP Paribas agirait en tant que coordinateur mondial et souscripteur de l'opération.

Bien que les parties soient encore en train de négocier les termes de la transaction, CDP Equity devrait acquérir une participation minoritaire par le biais d'une augmentation de capital chez Angelini Pharma, ont indiqué les deux sources.

CDP joue un rôle dans le maintien des actifs stratégiques italiens entre des mains nationales et dans l'aide apportée aux entreprises à fort potentiel pour développer leurs activités à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Les actions de Catalyst cotées aux États-Unis, qui ont grimpé de plus de 30% depuis le début de l'année, ont progressé de 1,3% à 31 dollars en pré-marché après l'annonce de l'accord. La finalisationde la transaction est prévue au troisième trimestre.

Angelini Pharma est la division pharmaceutique de la société privée italienne Angelini Industries, dont les activités couvrent les soins de santé, les produits de consommation et les technologies industrielles.

L'ensemble du groupe est présent dans 21 pays et a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d'euros en 2024, principalement grâce à sa division santé.

(1 $ = 0,8513 euro)