L'Italie veut prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier

(Actualisé avec annonce de Giuseppe Conte) ROME, 1er octobre (Reuters) - Le gouvernement italien veut prolonger jusqu'au 31 janvier prochain l'état d'urgence sanitaire décrété pour faire face à l'épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi le président du Conseil. Giuseppe Conte a précisé qu'il demanderait au Parlement de ratifier cette prolongation, évoquée dans la matinée par Il Messagero et le Corriere della Sera. L'état d'urgence sanitaire, qui arrive théoriquement à échéance à la mi-octobre, accorde davantage de pouvoirs aux autorités, permettant notamment d'accélérer la mise à exécution de décisions. (Maria Pia Quaglia version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

