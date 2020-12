Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie pourrait durcir ses mesures de contre le coronavirus, prévient Conte Reuters • 15/12/2020 à 22:00









(Actualisé avec Giuseppe Conte) ROME, 15 décembre (Reuters) - L'Italie pourrait durcir pendant la période de Noël les mesures de restrictions visant à endiguer l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi soir le président du Conseil, Giuseppe Conte, alors que le pays a enregistré 14.844 nouveaux cas de contamination et 846 décès supplémentaires en 24 heures. Pays européen le plus touché par le virus, l'Italie compte désormais 65.857 décès et 1,871 million de cas depuis le début de l'épidémie sur le territoire. Depuis la résurgence de l'épidémie, cet automne, l'Italie est parvenue à éviter un second confinement, optant pour des mesures plus ciblées. Mais avec les vacances de Noël, Giuseppe Conte estime que des ajustements seront sans doute nécessaires. Le chef du gouvernement italien a également appelé ses compatriotes à éviter les rassemblements "irresponsables" durant les fêtes de fin d'année. "Nous devons éviter le risque d'une troisième vague (aux conséquences) dévastatrices", a-t-il dit lors d'un colloque organisé en ligne par le groupe de presse du quotidien La Stampa. Les scènes de centres commerciaux bondés vues ces derniers jours à Rome ou Milan alors que les Italiens font leurs courses de Noël font craindre une nouvelle dégradation de la situation sanitaire. (Giulia Segreti et Angelo Amante version française Anait Miridzhanian et Henri-Pierre André)

