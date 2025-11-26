 Aller au contenu principal
L'Italie élargit son enquête antitrust sur Meta concernant les outils d'IA dans WhatsApp
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 08:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails du paragraphe 3, commentaire de Meta)

L'autorité italienne de la concurrence a déclaré mercredi qu'elle avait élargi la portée de son enquête sur Meta Platforms META.O en raison d'allégations selon lesquelles la société aurait abusé de sa position dominante en utilisant ses outils d'intelligence artificielle sur le service de messagerie WhatsApp.

L'autorité a déclaré que les nouvelles conditions de WhatsApp Business Solution, introduites le 15 octobre, et l'intégration de nouveaux outils d'interaction Meta AI ou de nouvelles fonctionnalités dans WhatsApp pourraient restreindre la production, l'accès au marché ou le développement technique sur le marché des services de chatbot d'IA.

Meta n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

L'autorité de régulation, connue sous le nom d'AGCM, a déclaré qu'elle pourrait également adopter des mesures provisoires concernant les conditions des solutions commerciales de WhatsApp et l'intégration de nouveaux outils ou fonctionnalités d'interaction Meta AI dans WhatsApp.

L'autorité de régulation italienne a ouvert l'enquête en juillet.

Elle avait alors déclaré que Meta pourrait avoir enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne en intégrant son assistant Meta AI dans WhatsApp sans le consentement de l'utilisateur.

