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L'Italie démantèle un réseau de piratage de streaming à l'origine de 300 millions d'euros de préjudice
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 10:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police financière italienne a annoncé vendredi avoir démantelé un réseau sophistiqué de piratage de contenus en streaming qui avait causé environ 300 millions d'euros (348 millions de dollars) de préjudice à des détenteurs de droits tels que Sky, DAZN, Netflix, Disney+ et Spotify.

L'opération visait une technologie inédite s'appuyant sur une application appelée CINEMAGOAL, qui connectait les appareils des utilisateurs à des serveurs étrangers décryptant illégalement des contenus en streaming, a précisé la police financière (Guardia di Finanza).

Des machines virtuelles fonctionnaient 24 heures sur 24 sur le sol italien, capturant et retransmettant toutes les trois minutes les codes d'accès provenant d'abonnements légitimes enregistrés au nom de titulaires de comptes fictifs, a ajouté la police.

Le système contournait les contrôles de sécurité des plateformes de streaming et ne nécessitait pas de connexion directement associée à une adresse IP spécifique, ce qui rendait plus difficile la détection des utilisateurs. Les abonnements étaient proposés entre 40 et 130 euros par an.

Les procureurs de Bologne, en collaboration avec Eurojust, l'organisme de coopération judiciaire de l'UE, ont obtenu la saisie de serveurs étrangers stockant les données de décryptage et le code source de l'application, dans le cadre d'opérations menées en parallèle en France et en Allemagne, a indiqué la police.

La Guardia di Finanza a également mis au jour l'utilisation de dispositifs de streaming illégaux traditionnels, communément appelés "pezzotto" en Italie, et infligera des amendes allant de 154 à 5 000 euros aux 1 000 utilisateurs identifiés du système de piratage.

(1 $ = 0,8616 euros)

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