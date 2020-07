Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie approuve une hausse de son déficit pour financer la relance Reuters • 23/07/2020 à 00:52









ROME, 23 juillet (Reuters) - Rome a approuvé mercredi en fin de soirée un nouvel ensemble budgétaire, de 25 milliards d'euros, pour relancer une économie italienne en difficulté depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus, la troisième infection majeure de fonds décidée par le gouvernement italien depuis le début de la crise sanitaire. Ce nouveau plan de relance devrait porter la dette publique de l'Italie à près de 12% de son produit intérieur brut (PIB) cette année, contre un objectif de 10,4% fixé en avril et après un déficit de 1,6% rapporté en 2019 - ce qui fut un plus bas en douze ans. Le gouvernement avait préalablement indiqué qu'il présenterait les mesures dans un décret d'urgence début août, à la suite d'un vote du Parlement prévu le 29 juillet pour autoriser la hausse de la dette publique. S'exprimant devant les députés avant le début de la réunion gouvernementale, qui a pris fin aux alentours de minuit, le ministre de l'Economie, Roberto Gualtieri, a déclaré qu'une partie des fonds supplémentaires seraient utilisés pour permettre aux particuliers d'étaler le versement de l'impôt sur le revenu, au lieu d'un paiement unique en septembre. De nouvelles mesures fiscales, destinées notamment à encourager les entreprises à réengager des employés licenciés, seront aussi incluses dans le décret. Le plan de relance approuvé mercredi par le gouvernement vient s'ajouter aux 75 milliards d'euros qu'il a déjà injectés pour aider entreprises et familles à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. (Giuseppe Fonte; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.