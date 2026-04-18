L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, demande la fin du blocus américain

Une image satellite montre le mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz

L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation ‌commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix ​entre Téhéran et Washington.

Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'un rassemblement en Arizona que l'annonce de la réouverture du détroit marquait "un grand et incroyable jour pour le monde".

L'incertitude règne toutefois quant au temps qui sera nécessaire pour que la navigation revienne à ​la normale dans le détroit d'Ormuz.

Donald Trump a déclaré que le blocus américain imposé aux navires faisant route vers les ports iraniens, annoncé après l'échec des négociations avec l'Iran ​le week-end dernier, resterait en vigueur jusqu'à ce que "notre transaction avec ⁠l'Iran soit entièrement conclue".

Le président du Parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf, qui a participé aux pourparlers qui se sont tenus ‌au Pakistan, a déclaré que le détroit d'Ormuz "ne resterait pas ouvert" si le blocus américain continuait.

L'Iran a dit que tous les navires devaient se coordonner avec les Gardiens de la révolution, ce qui n'était pas ​le cas avant la guerre. Le ministère de ‌la Défense a par ailleurs indiqué dans un communiqué que les navires militaires et les ⁠bateaux ayant des liens avec les "forces hostiles" - les Etats-Unis et Israël - n'avaient toujours pas droit de passage.

Donald Trump a dit à Reuters que des pourparlers de paix pourraient avoir lieu ce week-end. Certains diplomates ont toutefois estimé que cela semblait peu probable compte tenu ⁠des contraintes logistiques liées à ‌l'organisation d'une réunion à Islamabad, la capitale pakistanaise, où les discussions devraient se dérouler.

Le POINT SUR le ⁠conflit au Moyen-Orient

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

04h55 - Donald Trump dit qu'il pourrait mettre fin au cessez-le-feu conclu avec l'Iran à moins qu'un ‌accord à long terme pour mettre fin à guerre ne soit trouvé d'ici mercredi.

"Peut-être que je ne le ⁠prolongerai pas, mais le blocus (des ports iraniens) restera en place", dit le président américain aux ⁠journalistes à bord d'Air Force One. "Vous ‌avez donc un blocus et, malheureusement, nous devons recommencer à larguer des bombes."

04h34 - Le président américain Donald Trump dit que son homologue ​chinois Xi Jinping est "très heureux" de la réouverture du détroit d'Ormuz.

"Le ‌président Xi se réjouit que le détroit d'Ormuz soit ouvert ou en passe de l'être rapidement", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "Notre rencontre en Chine ​sera un moment particulier et pourrait bien être historique. Je me réjouis de retrouver le président Xi — nous accomplirons beaucoup de choses!"

03h06 - L'administration américaine renouvelle une dérogation de 30 jours permettant d'acheter, malgré les sanctions américaines, du pétrole et de produits ⁠pétroliers russes bloqués en mer.

La dérogation annoncée par le département du Trésor sera en vigueur jusqu'au 16 mai.

00h23 - Le président américain Donald Trump estime que le processus en vue d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre en Iran était "en bonne voie".

Le locataire de la Maison blanche déclare lors d'un rassemblement dans l'Arizona qu'un accord avec Téhéran ne donnerait lieu à aucun échange d'argent et réaffirme que l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de vendredi

(Reportage de ​Reuters, rédigé par le bureau de Paris)