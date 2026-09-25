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L'Iran propose aux USA un plan en sept jours pour rouvrir le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 22:45
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L'Iran a présenté aux Etats-Unis un plan "concret" pour rouvrir le détroit d'Ormuz en sept jours et la balle est désormais dans le camp de Washington, a déclaré vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

"Si les conditions nécessaires sont réunies, le détroit pourra être rouvert, un passage maritime normal restauré dans les sept jours. Le choix est désormais entre les mains des Etats-Unis", a-t-il dit à des journalistes aux Nations unies.

"Les actions que doivent prendre les Etats-Unis ne sont pas nouvelles. Elles sont déjà dans le protocole d'accord", a-t-il ajouté, par allusion au texte signé par Téhéran et Washington en juin dernier.

(Michelle Nichols; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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