L'Iran prêt à davantage de concessions dans ses négociations avec les États-Unis, selon un responsable

(Actualisé avec détails, déclaration de Pezeshkian et d'Araqchi)

L'Iran a indiqué être prêt à réaliser davantage de concessions sur son programme nucléaire lors de ses négociations avec les Etats-Unis, en échange d'un allégement des sanctions et d'une reconnaissance de son droit à enrichir de l'uranium, dans l'espoir d'éviter une offensive américaine.

L'Iran et les Etats-Unis ont toutefois des points de vue divergents sur la portée et le mécanisme de levée des sanctions contre Téhéran en échange d'une limitation de son programme nucléaire, a déclaré dimanche à Reuters un haut responsable iranien.

Mais l'Iran serait prêt à faire de nouvelles concessions alors que les deux parties semblaient loin d'un accord après la fin de leur deuxième cycle de pourparlers indirects la semaine dernière.

Selon les observateurs, cette position suggère que Téhéran privilégie l'option diplomatique pour se prévaloir d'une frappe américaine importante.

Selon ce responsable, l'Iran pourrait sérieusement envisager de remettre à un pays tiers une partie de son stock d'uranium hautement enrichi (UHE), une dilution de la pureté de celui-ci ou encore la mise en place d'un consortium régional pour l'enrichissement de l'uranium, avec en contre-partie la reconnaissance pour Téhéran de disposer du droit à un "enrichissement nucléaire pacifique".

Le responsable iranien a ajouté que Téhéran ne céderait pas le contrôle de ses ressources pétrolières et minières, mais que des entreprises américaines pourraient participer en qualité de prestataires dans les gisements pétroliers et gaziers du pays.

Il a cependant ajouté que de nouvelles négociations étaient prévues début mars et pourraient déboucher sur un possible accord.

"Les négociations se poursuivent et la possibilité de parvenir à un accord provisoire existe", a-t-il dit.

Le ministre iranien des Affaires, Abbas Araqchi, a dit dimanche qu'il espérait rencontrer l'émissaire spécial du président Trump, Steve Witkoff, à Genève, jeudi. Il a fait part de son optimisme, arguant qu'il y avait une "bonne chance" pour qu'une solution diplomatique soit trouvée sur la question du nucléaire iranien.

Le ministère des Affaires étrangères d'Oman, pays médiateur dans le dossier, a confirmé que les deux parties tiendront de nouvelles négociations jeudi à Genève.

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a salué sur X des "signaux encourageants" lors des discussions récentes avec Washington, tout en déclarant se préparer à tous les scénarios.

Le président américain Donald Trump a dit vendredi "envisager" une frappe limitée contre la République islamique pour la contraindre à un accord, tandis qu'Abbas Araqchi, a dit s'attendre à ce qu'un projet de contre-proposition soit prêt prochainement.

Steve Witkoff a déclaré dimanche que Donald Trump se pourquoi l'Iran n'avait pas encore "capitulé" et accepté de limiter son programme nucléaire.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Claude Chendjou et Zhifan Liu)