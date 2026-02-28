L'Afghanistan accuse le Pakistan de faire des victimes civiles

Un membre des forces de sécurité talibanes est assis au sommet d’un Humvee blindé tout en montant la garde près du poste-frontière de Torkham entre l’Afghanistan et le Pakistan, dans la province de Nangarhar, le 28 février 2026. ( AFP / - )

L'Afghanistan a accusé samedi le Pakistan de faire des victimes civiles dans la région rurale de Kandahar, dans le conflit armé qui a éclaté entre les deux pays voisins.

Après des mois d'affrontements frontaliers, le conflit est entré en phase ouverte jeudi quand l'Afghanistan a lancé une attaque à la frontière, déclencheant une riposte et des frappes aériennes du Pakistan.

Sur la route entre la capitale afghane, Kaboul, et la frontière, un journaliste de l'AFP à Jalalabad a entendu un avion de chasse et deux explosions samedi. Les forces afghanes ont affirmé avoir abattu un avion de chasse pakistanais et capturé son pilote, ce qu'Islamabad a démenti formellement.

Dans la région rurale de Kandahar (sud), des ouvriers du bâtiment ont dit avoir subi deux frappes, qui ont fait trois morts selon le chef du chantier.

"Tout est devenu sombre devant nous", a dit Enamullah, 20 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille. "Je suis venu de Kaboul juste pour gagner mon pain", a-t-il ajouté.

Le Pakistan a déclaré avoir bombardé les principales villes du pays vendredi, y compris Kaboul et Kandahar, où réside le chef suprême des talibans afghans Hibatullah Akhundzada.

Islamabad n'a pas fait de commentaires sur des victimes civiles.

Des responsables afghans ont affirmé que l'offensive de jeudi à la frontière était une réponse à de précédentes frappes aériennes pakistanaises, qui avaient tué des civils. Le Pakistan avait affirmé viser des combattants.

Outre les victimes de Kandahar, le porte-parole du gouvernement afghan Hamdullah Fitrat a affirmé que les frappes pakistanaises avaient fait 30 morts parmi a population civile depuis jeuidi dans les provinces orientales de Khost, Kunar et Paktika.

Ces bilans sont difficiles à vérifier de source indépendante.

Samedi, des habitants de Paktika ont dit à l'AFP que des combats étaient en cours. A Khost, des habitants ont fui leurs maisons proches de la frontière.

"Les bombardements ont conmmencé, et les enfants, les femmes, tout le monde est parti", a dit Mohammad Rasool, 63 ans, qui s'est réfugié dans une zone voisine. "Il y en avait qui n'avaient pas de chaussures, des femmes n'étaient pas voilées", a-t-il ajouté.

- Efforts diplomatiques infructueux -

Les efforts diplomatiques, notamment de l'Arabie saoudite et du Qatar, ont échoué à faire cesser les affrontements. La Chine a déclaré travailler avec les deux parties, et a appelé à la retenue.

Le Pakistan accuse les autorités afghanes d'abriter des militants armés qui lancent des attaques sur son territoire, ce que Kaboul dément.

L’Union européenne a appelé samedi à une "désescalade immédiate" entre les deux voisins.

"Nous appelons tous les acteurs à une désescalade immédiate et à la cessation des hostilités", a déclaré la cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, dans un communiqué.

"L’UE réitère que le territoire afghan ne doit pas être utilisé pour menacer ou attaquer d’autres pays et appelle les autorités de facto afghanes à prendre des mesures efficaces contre tous les groupes terroristes opérant en Afghanistan ou à partir de l’Afghanistan".

Les Etats-Unis ont eux aussi "exprimé (leur) soutien au droit du Pakistan à se défendre contre les attaques des talibans", dans une publication sur X de la numéro trois du département d'Etat, Allison Hooker.

Les hostilités ont suscité les préoccupations de la Chine, du Royaume-Uni, de l'ONU mais aussi du Comité international de la Croix-Rouge.

Islamabad se défendra "en toutes circonstances", a réaffirmé samedi matin le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, sur X. Selon lui, 37 sites au total ont été la cible d'attaques aériennes en Afghanistan depuis le début des opérations militaires pakistanaises.

"La réponse immédiate et efficace du Pakistan à l'agression se poursuit", a dit vendredi soir sur X Mosharraf Zaidi, porte-parole du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Le gouvernement taliban affirme que les forces afghanes ont tué plus de 80 soldats pakistanais et en ont capturé 27. Kaboul a reconnu la mort de 13 membres des forces afghanes.

Côté pakistanais, Mosharraf Zaidi a indiqué que 297 Afghans avaient été tués. Et 12 soldats pakistanais ont perdu la vie, selon Islamabad.

Kaboul a dit vendredi vouloir "le dialogue" pour résoudre le conflit.

Longtemps proches, les deux pays s'affrontent sporadiquement depuis que les dirigeants talibans ont repris le contrôle de Kaboul en août 2021.