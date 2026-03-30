L'Iran ouvre une brèche dans la chaîne d'approvisionnement en aluminium des États-Unis en frappant des usines d'électrolyse

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* Les États-Unis dépendent à 60 % des importations d'aluminium, selon des données de l'USGS

* Les pays du Golfe représentaient 22 % des importations américaines d'aluminium en 2025

* Les fonderies attaquées produisent chacune plus d'aluminium primaire que les États-Unis.

par Tom Daly et Pratima Desai

En attaquant les deux plus grandes fonderies d'aluminium du Moyen-Orient au cours du week-end, l'Iran a frappé les principaux fournisseurs des États-Unis d'un métal stratégique que la plus grande économie du monde produit à peine suffisamment au niveau national, selon les analystes.

Avant le week-end, les perturbations dues à la guerre contre l'Iran étaient liées à la difficulté d'acheminer l'aluminium et les matières premières à travers le détroit d'Ormuz, qui a été effectivement fermé par Téhéran.

Mais samedi, Emirates Global Aluminium a déclaré que son site d'Al Taweelah à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, d'une capacité d'environ 1,5 million de tonnes métriques par an, avait subi des dommages importants à la suite des attaques iraniennes. Aluminium Bahrain ALBH.BH a déclaré que son usine d'une capacité de 1,6 million de tonnes par an avait été prise pour cible le même jour .

Aucune des deux sociétés n'a depuis lors fourni de mise à jour sur les opérations. Mais les attaques ont brusquement fait passer les inquiétudes d'un blocage temporaire du transport maritime à une menace potentiellement plus sérieuse pour la production dans la région.

"Cela change la nature du risque", a écrit Paul Adkins, directeur de la société de conseil en aluminium AZ Global, sur LinkedIn.

Les prix de l'aluminium au London Metal Exchange CMAL3 ont réagi lundi en bondissant de 6 % à 3 492 dollars la tonne, près de leur plus haut niveau en quatre ans.

"Dans ce type de marché, lorsque vous supprimez soudainement 3 millions de tonnes de capacité, elle ne peut pas être remplacée", a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

LA PRODUCTION NATIONALE DES ÉTATS-UNIS EST ÉCLIPSÉE PAR CELLE DU MOYEN-ORIENT

L'aluminium, largement utilisé dans les voitures et les emballages et figurant sur la liste des 60 minéraux jugés essentiels par le gouvernement américain, voit aujourd'hui les risques liés à la chaîne d'approvisionnement se concrétiser.

Selon l'U.S. Geological Survey, les États-Unis dépendent à 60 % des importations d'aluminium. Ils n'ont produit que 660 000 tonnes d'aluminium primaire en 2025, soit moins de la moitié de la production de la seule société Alba.

Sur les 3,4 millions de tonnes d'importations américaines totales d'aluminium primaire et allié l'année dernière, les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient ont représenté près de 22 %, selon le fournisseur d'informations Trade Data Monitor.

Les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui, par l'intermédiaire d'EGA et d'Alba, représentent plus des deux tiers de la production d'aluminium de la région du Golfe, étaient respectivement les deuxième et quatrième fournisseurs des États-Unis.

L'Iran a déclaré que EGA et Alba étaient liées aux industries militaires américaines et que les attaques faisaient suite à des frappes israéliennes sur deux installations sidérurgiques iraniennes.

Les analystes sont toutefois sceptiques.

"Il n'y a pas de lien direct avec l'armée américaine, si ce n'est qu'une partie de leur métal pourrait éventuellement être utilisée à des fins militaires par le biais d'une longue chaîne de changement de mains et de traitement", a déclaré Uday Patel, directeur de recherche chez Wood Mackenzie.

Wood Mackenzie estime que les industries militaires et de défense américaines consomment 450 000 tonnes d'aluminium par an.

Tom Price a déclaré qu'il pensait que l'armée américaine se procurait la majeure partie de son aluminium au Canada.

Mais si l'armée américaine n'est pas directement touchée, cela ne signifie pas que le ciblage par l'Iran de la production du Golfe et l'aggravation potentielle du conflit n'infligent pas de dommages aux États-Unis et à d'autres grandes économies.

"Les tensions commencent déjà à se faire sentir en termes d'activité industrielle et à entraver davantage la planification, qui était déjà confrontée à des niveaux élevés d'incertitude", a écrit Natalie Scott-Gray, analyste chez StoneX, dans une note.