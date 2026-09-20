L'Iran dit avoir été informé de nouveaux plans d'attaque américains

L'Iran a obtenu des informations selon lesquelles les Etats-Unis s'apprêtent à reprendre des actions offensives contre Téhéran avec l'appui de certains pays du Moyen-Orient, a déclaré dimanche le commandement central de l'armée iranienne dans un communiqué cité par les médias officiels de Téhéran.

Toute attaque américaine déclencherait des frappes soutenues contre les bases et intérêts des Etats-Unis dans la région, et les pays régionaux impliqués seraient considérés comme parties au conflit, a ajouté le haut commandement.

(Bureau de Dubaï, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)