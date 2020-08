Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran dit avoir arrêté un opposant basé aux USA, accusé d'attentat Reuters • 01/08/2020 à 20:03









1er août (Reuters) - L'Iran a annoncé samedi l'arrestation d'un opposant au régime, basé aux Etats-Unis, accusé notamment d'être à l'origine d'un attentat meurtrier en 2008. "Jamshid Sharmahd, le leader du groupe terroriste Tondar (Tonnerre), qui a dirigé des actions armées et terroristes en Iran depuis l'Amérique, a été arrêté à la suite d'une opération complexe et est maintenant entre les mains puissantes (de nos agents)", a annoncé le ministère du Renseignement dans une déclaration lue à la télévision d'Etat. Téhéran ne précise pas les conditions de cette arrestation, indiquant seulement qu'il est détenu en Iran. Basé à Los Angeles, l'organisation Tondar, qui n'a pas confirmé cette arrestation, défend la restauration de la monarchie en Iran. Sur son site internet, elle indique que Jamshid Sharmahd, un ingénieur en électronique né en 1955, dispose de la double nationalité iranienne et allemande. Selon Téhéran, il aurait fomenté l'attentat contre une mosquée de Shiraz, une ville située dans le sud du pays, qui a fait 14 morts et 215 blessés en 2008. (Version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.