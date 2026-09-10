L'Iran devrait procéder à une ingénierie inverse du drone sous-marin américain qu'il a capturé

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(Ajout d'un commentaire du Pentagone au paragraphe 8 et de précisions sur l'Australie au paragraphe 14)

* La Marine affirme que le Dive-LD, un modèle plus ancien, a connu un dysfonctionnement avant que les forces iraniennes ne le récupèrent

* La saisie d’un drone en 2011 a montré la volonté de Téhéran d’exploiter les systèmes américains capturés

* Selon les analystes, l'Iran pourrait étudier le matériel et procéder à une ingénierie inverse des systèmes mécaniques

par Mike Stone et David Jeans

La capture par l'Iran d'un drone sous-marin militaire américain offre à Téhéran l'occasion d'étudier et, potentiellement, de procéder à la rétro-ingénierie de l'appareil, ce qui constitue un revers pour le Pentagone et le fabricant de drones Anduril.

L’armée américaine et Anduril ont minimisé l’importance de la chute de ce drone entre les mains des Iraniens. Cet engin, un véhicule sous-marin autonome de type Dive-LD conçu pour la surveillance à longue portée et d’autres missions sous-marines, fait partie d’une nouvelle génération de drones militaires destinés à fonctionner pendant plusieurs jours avec une intervention humaine minimale. Washington avait auparavant considéré la perte de drones de pointe au profit de l’Iran comme une affaire grave.

Après la capture par l’Iran d’un drone de reconnaissance furtif RQ-170 Sentinel en 2011, le président de l’époque, Barack Obama, avait publiquement demandé à Téhéran de restituer l’appareil. L’Iran avait ensuite affirmé avoir procédé à la rétro-ingénierie du drone et dévoilé par la suite des modèles de fabrication nationale qui semblaient s’inspirer largement de sa conception.

Plus récemment, l’armée américaine est intervenue rapidement pour empêcher les forces iraniennes de s’emparer de technologies maritimes sans équipage. En 2022, un navire de patrouille de la marine américaine et un hélicoptère MH-60S Seahawk ont été déployés après qu’un navire de la marine iranienne eut tenté de remorquer un navire de surface Saildrone dans le golfe, selon la marine américaine.

Selon les analystes, l’Iran a peu de chances de tirer un avantage militaire décisif du drone capturé, mais cet épisode représente néanmoins une victoire propagandiste pour Téhéran et un revers embarrassant pour les efforts de Washington visant à affirmer sa supériorité technologique.

LES AMBASSADES IRANIENNES SE MOQUENT DES ÉTATS-UNIS

Les ambassades iraniennes à travers le monde se sont moquées des États-Unis pour avoir perdu leur drone. L’ambassade d’Iran au Ghana, dans une publication sur X, s’est vantée d’avoir récupéré le drone dans « un détroit contrôlé par des gens capables d’entendre une crevette éternuer », ajoutant: « Nos gars l’ont repêché comme une bouteille en plastique dans un filet de pêche. Entièrement intact. Il clignote toujours comme un idiot. Toutes nos condoléances à celui qui tenait le joystick. »

Le capitaine Tim Hawkins, de la Marine américaine, rattaché au Commandement central des États-Unis, a déclaré que « ce drone défectueux était un ancien modèle qui ne collectait pas de données sensibles et ne transportait aucun équipement sonar ou radar classifié ». Anduril n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Bien sûr, l’Iran saisira chaque occasion pour en faire un succès de propagande », a déclaré Farzin Nadimi, chercheur senior au Washington Institute for Near East Policy. « Cela peut aider le Corps des Gardiens de la Révolution islamique à améliorer ses propres modèles. »

L’Iran tentera très certainement de démonter le matériel du drone, mais le logiciel de ce dernier intègre des mécanismes de défense, a déclaré Bryan Clark, chercheur senior et directeur du Center for Defense Concepts and Technology au Hudson Institute. Les ingénieurs iraniens « pourraient sans aucun doute procéder à une ingénierie inverse des systèmes mécaniques », a-t-il ajouté, rappelant les antécédents de Téhéran concernant les appareils américains capturés.

« Cérémonie de déballage par nos ingénieurs en rétro-ingénierie, demain matin! », a écrit l’ambassade d’Iran à Hyderabad sur X.

Cet incident a également mis en évidence un décalage entre le message d’Anduril et celui de son client, la Marine américaine.

Des responsables de la Marine ont déclaré que le Dive-LD était un véhicule d’un modèle plus ancien qui avait subi une panne et avait été récupéré par les forces iraniennes après avoir été laissé « à la dérive ».

Anduril a présenté le Dive-LD comme « le plus fiable et le plus polyvalent » des grands véhicules sous-marins autonomes disponibles, affirmant qu’il est capable de fonctionner jusqu’à 10 jours dans des conditions difficiles. Outre son utilisation par la Marine américaine, le Dive-LD a servi de banc d’essai pour le développement du nouveau grand drone sous-marin australien, le Ghost Shark.

« C’est un sujet que l’Iran a su exploiter avec brio à son avantage, en cherchant à présenter les choses comme une preuve, dans ce cas précis, de l’ineptie des États-Unis et de sa capacité à conserver en quelque sorte le contrôle du détroit d’Ormuz », a déclaré Mona Yacoubian, directrice du programme Moyen-Orient au Center for Strategic and International Studies.