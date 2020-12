Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran convoque l'ambassadeur de France après l'exécution de Rouhollah Zam Reuters • 13/12/2020 à 15:33









13 décembre (Reuters) - L'Iran a convoqué dimanche l'ambassadeur de France à Téhéran après la vive condamnation par Paris de l'exécution du journaliste iranien Rouhollah Zam, rapportent les médias iraniens. L'ambassadeur d'Allemagne a lui aussi été convoqué, son pays assumant la présidence tournante de l'Union européenne. Le ministère iranien des Affaires étrangères a transmis à ces diplomates les protestations de l'Iran à la suite des critiques françaises et européennes contre l'exécution de Rouhollah Zam. Ce dernier, qui a vécu un temps en exil en France avant d'être capturé en Irak puis transféré en Iran, a été pendu samedi. Il a été jugé coupable d'incitation à la violence lors du mouvement de contestation de 2017 en Iran. La France a dénoncé un "acte barbare et inacceptable" et a condamné "avec la plus grande fermeté cette atteinte grave à la liberté d'expression et à la liberté de la presse". L'UE a pour sa part dit condamner cette exécution "dans les termes les plus forts". (version française Bertrand Boucey)

