L'Iran cible des installations énergétiques dans le Golfe après qu'Israël a frappé ses principales installations gazières

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* Les missiles iraniens endommagent gravement les installations de GNL du Qatar

* Trump prévient d'une réponse massive si l'Iran attaque à nouveau le GNL qatari

* Les raffineries koweïtiennes de Mina al-Ahmadi et Mina Abdullah sont la proie des flammes à la suite d'attaques de drones

* Un drone tombe sur la raffinerie Aramco-Exxon SAMREF, un missile en direction de Yanbu est intercepté

* Les Émirats arabes unis ferment leurs installations gazières après avoir intercepté des missiles, aucun blessé n'est à déplorer

* Le Qatar expulse des attachés iraniens et condamne l'attaque comme une menace à la sécurité nationale

(Mise à jour des attaques iraniennes dans le Golfe dans les paragraphes 1 et 2, déclaration de Shell dans le paragraphe 11) par Yomna Ehab, Jaidaa Taha, Yousef Saba et Jana Choukeir

Depuis mercredi, les attaques aériennes iraniennes ont causé des dommages considérables à la plus grande usine de gaz du monde au Qatar, ont visé une raffinerie en Arabie saoudite, ont forcé les Émirats arabes unis à fermer leurs installations gazières et ont déclenché des incendies dans deux raffineries koweïtiennes. Les représailles de Téhéran contre les attaques israéliennes sur ses propres installations gazières marquent une nouvelle escalade dans la guerre qui dure depuis près de trois semaines . Jeudi, un drone est tombé sur la raffinerie Aramco-Exxon, SAMREF , a déclaré le ministère saoudien de la défense, ajoutant que les dommages étaient en cours d'évaluation. Il a également intercepté un missile balistique lancé en direction de Yanbu, la ville portuaire qui est actuellement le seul débouché de l'Arabie saoudite pour les exportations de brut et où se trouve la raffinerie. Jeudi également, l'une des unités opérationnelles des raffineries Mina al-Ahmadi et Mina Abdullah de la Kuwait Petroleum Corporation a été prise pour cible par des drones, ce qui a provoqué des incendies sur les deux sites, a indiqué l'agence de presse de l'État du Koweït.

Le géant pétrolier du Qatar, QatarEnergy, a déclaré mercredi que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales opérations de traitement du GNL du pays, avaient causé des "dégâts considérables", tandis que les Émirats arabes unis ont fermé leurs installations gazières après avoir intercepté des missiles tôt dans la journée de jeudi. Les attaques iraniennes, qui ont suscité une réponse furieuse de la part du président américain Donald Trump , sont survenues quelques heures après que Téhéran a émis des avertissements d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, à la suite de frappes sur ses propres infrastructures énergétiques à South Pars et Asaluyeh .

PERTURBATION D'IMPORTANTES OPÉRATIONS DE GNL AU QATAR

QatarEnergy, deuxième exportateur mondial de GNL, a déclaré dans un communiqué que son équipe d'intervention d'urgence avait été immédiatement déployée pour contenir les incendies provoqués par l'attaque. Le ministère de l'intérieur du Qatar a déclaré qu'à l'aube de jeudi, tous les incendies à Ras Laffan avaient été maîtrisés et qu'aucun blessé n'avait été signalé.

Ras Laffan, situé à 80 km (50 miles) au nord de Doha, est une plaque tournante de l'industrie énergétique et accueille plusieurs entreprises internationales, dont Shell SHEL.L , le plus grand négociant de GNL au monde.

"Nous évaluons actuellement l'impact potentiel sur tout actif exploité ou utilisé par Shell dans la ville industrielle de Ras Laffan et nous fournirons de plus amples informations en temps voulu", a déclaré un porte-parole de Shell. Le géant de l'énergie détient une participation de 30 % dans une installation de GNL d'une capacité de 7,8 millions de tonnes métriques par an, ainsi que des investissements dans des usines de GNL qui n'ont pas encore été produites à Ras Laffan. Elle est également propriétaire à 100 % de l'usine de gaz-liquides Pearl, située dans le centre, qui a la capacité de traiter jusqu'à 1,6 milliard de pieds cubes par jour de gaz en tête de puits. QatarEnergy a déclaré que l'usine de gaz-liquides Pearl avait subi des dommages importants. Plusieurs installations de GNL ont été touchées par des attaques de missiles dans les premières heures de jeudi, provoquant des "incendies importants" et des dégâts supplémentaires.

Shell a ensuite indiqué que l'installation Pearl GTL avait subi des dommages, précisant qu'un incendie avait été rapidement éteint et que l'installation était désormais en sécurité, et que les dommages étaient en cours d'évaluation en étroite coordination avec les autorités et QatarEnergy.

TRUMP MENACE DE RÉAGIR Le Qatar produit 77 millions de tonnes de GNL par an , qui est utilisé pour la production d'électricité et l'industrie. La raffinerie de Laffan transforme principalement les condensats en produits raffinés, notamment en carburant d'aviation.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Donald Trump a averti l'Iran de ne pas attaquer à nouveau les installations de GNL du Qatar et a menacé de "faire exploser massivement l'ensemble du champ gazier de South Pars" s'il le faisait. Il a déclaré qu'Israël avait attaqué South Pars sans en informer le Qatar ni les États-Unis.

Le ministère des affaires étrangères du Qatar a demandé aux attachés militaires et de sécurité de l'Iran de quitter le pays dans les 24 heures et les a déclarés "persona non grata".

Dans un communiqué, le ministère a condamné l'attaque de Ras Laffan, la qualifiant de "menace directe" pour la sécurité nationale du Qatar, et a accusé l'Iran d'adopter une "approche irresponsable".

Saul Kavonic, responsable de la recherche chez MST Marquee (Australie), a déclaré que les attaques contre Ras Laffan "pourraient provoquer une pénurie mondiale durable de gaz, mais cela ne fera pas pression sur l'administration Trump car les États-Unis bénéficient économiquement des prix élevés du gaz à l'échelle mondiale".

FERMETURE D'INSTALLATIONS GAZIÈRES AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Aux Émirats arabes unis, les autorités ont déclaré qu'elles réagissaient aux incidents survenus dans les installations gazières de Habshan et dans le champ pétrolifère de Bab, causés par la chute de débris provenant de missiles interceptés.

Les installations gazières ont été fermées et aucun blessé n'a été signalé, a indiqué le bureau des médias d'Abou Dhabi.

Le complexe de Habshan, exploité par ADNOC, le géant pétrolier d'Abu Dhabi, est l'une des plus grandes installations de traitement du gaz au monde. Il comprend cinq usines d'une capacité totale de 6,1 milliards de pieds cubes standard par jour (bscfd), selon ADNOC.