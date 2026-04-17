L'Iran annonce rouvrir le détroit d'Ormuz, les marchés financiers s'emballent
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 15:22
Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, le détroit d'Ormuz est désormais " pleinement ouvert à la navigation commerciale ".
Le responsable a précisé que le trafic maritime emprunterait les routes coordonnées par l'Organisation iranienne des ports et des affaires maritimes. Cette annonce intervient dans le cadre des accords de cessez-le-feu au Liban.
Le CAC 40 qui s'affichait en progression contenue d'environ 0,40% bondit désormais de 2%. On retrouve la même tendance un peu partout en Europe à l'image du DAX 40 qui s'apprécie de 2,30%, ou encore l'Euro Stoxx 50 2,10%.
Aux Etats-Unis, les "futures" connaissent la même tendance : les trois principaux indices sont attendus sur des gains compris entre 0,90 et 1,30% à l'ouverture, contre une moyenne d'environ 0,40% juste avant cette annonce.
De son côte, le VIX, surnommé l'indice de la peur, recule à 17,46 points (-2,70%), son plus bas niveau depuis le 25 février dernier, trois jours avant le début des hostilités.
Autre conséquence pour les marchés, les prix du baril de pétrole sont en fortes baisses. Le WTI à New York abandonne plus de 10%, à 83,64 dollars, et le Brent de la mer du Nord recule de 7,30%, à 90,97 dollars. La perspective d'un déblocage progressif du détroit d'Ormuz rassure les investisseurs qui espèrent que les cours de l'or noir retrouveront leur niveau d'avant conflit afin d'éviter de fortes pressions inflationnistes qui contraindraient les banques centrales un peu partout dans le monde à durcir leur politique monétaire.
Au niveau des valeurs, les titres des grands producteurs d'or noir sont en forte baisse à l'image de TotalEnergies qui abandonne 4,54%, ou Maurel&Prom qui cède 8,22%. En Europe, Eni trébuche de 6,13%, Equinor chute de 7,35%...
A l'inverse, les compagnies aériennes - dont 30% des coûts d'exploitation sont liés au prix du kérosène - sont en forte hausse : Air France-KLM gagne 8% devant Wizz Air ( 7,7%), easyJet ( 7%), Lufthasna ( 4,7%), RyanAir ( 4,1%).
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