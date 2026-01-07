L'Irak va nationaliser l'exploitation du gisement pétrolier de West Qurna 2, selon le gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'un responsable pétrolier au paragraphe 3, détails des paragraphes 4, 5 et 7)

Le cabinet irakien a approuvé la nationalisation des opérations pétrolières dans le champ pétrolier de West Qurna 2, l'un des plus grands au monde, conformément aux dispositions d'un contrat de service signé avec la société russe Lukoil LKOH.MM , a déclaré le gouvernement dans un communiqué mercredi.

Le cabinet a également décidé de demander l'autorisation de financer les opérations par le biais du compte du champ pétrolier de Majnoon, qui sera alimenté par les recettes des cargaisons de brut vendues par la société nationale de commercialisation du pétrole (SOMO).

"La compagnie pétrolière publique Basra Oil Company couvrira les salaires du personnel local, les dépenses opérationnelles et les paiements aux sous-traitants, en utilisant un compte lié au champ pétrolier de Majnoon pour faciliter le processus", a déclaré un responsable pétrolier irakien du champ West Qurna 2.

La production de West Qurna 2 se maintient entre 465 000 et 480 000 barils par jour, a précisé le responsable.

Le ministère irakien du pétrole a décidé de prendre en charge les opérations afin d'éviter d'éventuelles perturbations de la production causées par les sanctions imposées à la société russe Lukoil, a déclaré un fonctionnaire du ministère du pétrole ayant une connaissance directe des opérations de West Qurna 2. Lukoil a déclaré la force majeure en novembre à West Qurna 2 alors qu'elle était frappée par des sanctions aux côtés de Rosneft dans le cadre des efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les sanctions ont attiré les offres d'une douzaine d'investisseurs, dont les majors pétrolières américaines Exxon Mobil et Chevron, ainsi que la société de capital-investissement Carlyle, selon certaines sources.

La participation opérationnelle de 75 % de Lukoil dans le champ pétrolifère irakien West Qurna 2 constituait son plus grand actif étranger.

Ce champ représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et 9 % de la production totale de l'Irak, deuxième producteur de l'OPEP après l'Arabie saoudite.