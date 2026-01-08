L'Irak va nationaliser l'exploitation du gisement pétrolier de West Qurna 2, selon le gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La société russe Lukoil détient une participation de 75 % dans les activités de l'entreprise

*

Lukoil doit vendre ses actifs étrangers le 17 janvier aux États-Unis

*

Le champ pétrolifère est l'un des plus grands au monde

*

Basra Oil Co va exploiter le gisement pendant un an et chercher des acheteurs pour sa participation

(Remaniement, ajout de puces, de détails, de citations)

Le cabinet irakien a approuvé les plans de nationalisation des opérations du champ pétrolier West Qurna 2, l'un des plus grands au monde, alors que le gouvernement cherche à éviter les perturbations résultant des sanctions américaines imposées à l'actionnaire russe Lukoil LKOH.MM .

L'entreprise publique Basra Oil Company prendra en charge les opérations du champ pétrolifère pendant 12 mois, ont déclaré deux responsables de l'entreprise à Reuters.

"Nous visons à maintenir la production en douceur alors que l'Irak navigue dans l'incertitude des sanctions américaines et nous chercherons des acheteurs potentiels pour la participation de Lukoil au cours de la période de 12 mois", a déclaré un responsable de Basra Oil.

Lukoil a déclaré la force majeure en novembre à West Qurna 2 alors qu'il était frappé par des sanctions aux côtés de son collègue producteur de pétrole russe Rosneft ROSN.MM dans le cadre des efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les sanctions ont attiré des offres d'une douzaine d'investisseurs, dont les majors pétrolières américaines Exxon Mobil, Chevron et la société de capital-investissement Carlyle, selon des sources.

"La compagnie pétrolière publique Basra Oil Company couvrira les salaires du personnel local, les dépenses opérationnelles et les paiements aux sous-traitants, en utilisant un compte lié au champ pétrolier de Majnoon pour faciliter le processus", a déclaré à Reuters un responsable pétrolier irakien du champ pétrolier.

La production reste stable, entre 465 000 et 480 000 barils par jour, a ajouté le responsable.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué mercredi que le cabinet avait accepté de demander l'autorisation de financer les opérations par le biais du compte du champ pétrolifère de Majnoon, qui sera alimenté par les recettes des cargaisons de brut vendues par la société nationale de commercialisation du pétrole SOMO.

La participation opérationnelle de 75 % de Lukoil dans le champ pétrolifère était son principal actif étranger. La société a jusqu'au 17 janvier pour vendre ses actifs à l'étranger, conformément au dernier délai fixé par le Trésor américain.

Le champ représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et 9 % de la production de l'Irak, deuxième producteur de l'OPEP après l'Arabie saoudite.