L'Irak menace de quitter l'OPEP si son quota pétrolier n'est pas revu à la hausse, selon certaines sources

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* L'Irak est le deuxième plus grand producteur de l'OPEP

* L'économie irakienne sous pression après les perturbations dans le détroit d'Ormuz

* Le départ de l'Irak serait un coup dur pour le groupe des exportateurs de pétrole

* L'OPEP a été fondée à Bagdad, la capitale irakienne

par Ahmed Rasheed

L'Irak a envisagé de quitter l'OPEP si le groupe des producteurs de pétrole n'autorisait pas Bagdad à augmenter considérablement sa production de pétrole, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

La perspective d'un départ de l'Irak porterait un coup dur à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui a vu les Émirats arabes unis se retirer il y a moins de deux mois.

L’Irak est le deuxième plus grand producteur du groupe après l’Arabie saoudite et l’un de ses cinq membres fondateurs. L’OPEP a été créée dans la capitale irakienne en 1960.

Le pays tire l’essentiel de ses revenus du pétrole, dont les recettes ont été considérablement réduites depuis que la guerre avec l’Iran a de fait bloqué les exportations via le détroit d’Ormuz.

Le gouvernement est aux prises avec une crise financière résultant de la guerre et une augmentation significative de son quota au sein de l’OPEP devrait être prise au sérieux, a déclaré jeudi à Reuters un haut responsable du ministère irakien du Pétrole.

L’Irak avait envisagé de quitter l’OPEP, mais le plan actuel consiste à rester membre et à demander un quota plus élevé, a-t-il ajouté.

Le quota de l’Irak pour juillet s’élève à 4,378 millions de barils par jour, bien que la production actuelle soit nettement inférieure à ce chiffre en raison des perturbations dans le détroit d’Ormuz.

"L’Arabie saoudite et les autres alliés de l’OPEP devraient traiter cette question avec le plus grand sérieux. À défaut, l’Irak se verra contraint d’envisager toutes les options possibles", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la question de savoir s’ils avaient discuté d’une sortie de l’OPEP, il a répondu: "Il est encore trop tôt pour franchir cette étape".

Le ministère irakien du Pétrole a déclaré jeudi que les informations suggérant que Bagdad envisageait de mettre fin à son adhésion à l’OPEP ne reflétaient pas la position officielle du gouvernement irakien.

L’OPEP et les autorités saoudiennes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les cours du pétrole LCOc1 ont brièvement prolongé leur baisse après la publication de l’article de Reuters, s’échangeant sous la barre des 73 dollars le baril.

L'OPEP+ RÉEXAMINE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION PÉTROLIÈRE DE SES MEMBRES

Les commentaires des responsables irakiens interviennent alors que l’OPEP+, qui regroupe les membres de l’OPEP ainsi que la Russie et d’autres producteurs, procède actuellement à une réévaluation de la capacité de production pétrolière de ses membres.

Ces évaluations serviront à établir les niveaux de référence de production pour 2027, à partir desquels les quotas seront fixés.

L’Irak a eu du mal à respecter ses quotas de l’OPEP par le passé, car il a développé sa capacité de production pétrolière avec l’aide de compagnies pétrolières occidentales.

Selon les données de l’OPEP, l’Irak a produit 1,48 million de barils par jour en mai, contre près de 4,2 millions en février, avant la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que l’Irak s’efforçait de retrouver sa pleine capacité d’exportation, mais a refusé de s’exprimer davantage sur son quota au sein de l’OPEP ou sur la possibilité d’une sortie du groupe.

"L’Irak s’efforce de rétablir sa pleine capacité d’exportation de pétrole et vise à porter sa production à 7 millions de barils par jour au cours des prochaines années", a déclaré le porte-parole irakien Haider al Aboudi.

La Russie n’a fait aucun commentaire officiel sur les déclarations des responsables irakiens, mais une source russe du secteur pétrolier a indiqué qu’elles ne représentaient pas un défi majeur pour l’accord de l’OPEP+ et qu’une légère augmentation du quota de l’Irak pourrait être bénéfique.

Depuis son entrée en fonction en mai, le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi a indiqué que la reconstruction de l’économie irakienne, l’attraction des investissements étrangers et la lutte contre la corruption seraient au cœur du programme de son gouvernement.

Mercredi, il a déclaré que l’Irak souhaitait que l’OPEP relève son quota de production pétrolière en fonction de sa capacité de production et de sa population, a rapporté l’agence de presse officielle INA.

Sept membres clés de l’OPEP+ ont augmenté leurs quotas de production de près de 600 000 barils par jour entre avril et juin, bien que la plupart n’aient pas été en mesure d’atteindre ces objectifs plus élevés en raison des perturbations affectant les exportations via le détroit d’Ormuz.