L'Irak ferme le point de passage de Sheeb avec l'Iran - sources

- L'Irak a fermé le point de passage de Sheeb avec l'Iran pour des raisons de sécurité et dans le but d'installer des équipements de détection empêchant le passage de marchandises interdites, a annoncé vendredi un responsable des services frontaliers irakiens.

Le point de passage de Sheeb sera fermé aux passagers, véhicules et camions commerciaux jusqu'à nouvel ordre, ont précisé deux autres sources.

L'Irak a ordonné en septembre la fermeture d'un autre point de passage avec l'Iran à Shalamcheh après des frappes de drones en Arabie saoudite, avaient rapporté deux sources sécuritaires. Ryad estime que ces drones avaient été lancés depuis le territoire irakien.

Les mesures de sécurité actuelles à Sheeb sont de faible efficacité et inadaptées, selon le responsable des services frontaliers.

(Reportage d'Aref Mohammed, avec Ahmed Rasheed et Muayad Hameed; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Ovestraeten)