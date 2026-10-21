 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Irak ferme le point de passage de Sheeb avec l'Iran - sources
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 10:56

Ajouter Boursorama à vos sources

- L'Irak a fermé le point de passage de Sheeb avec l'Iran pour des raisons de sécurité et dans le but d'installer des équipements de détection empêchant le passage de marchandises interdites, a annoncé vendredi un responsable des services frontaliers irakiens.

Le point de passage de Sheeb sera fermé aux passagers, véhicules et camions commerciaux jusqu'à nouvel ordre, ont précisé deux autres sources.

L'Irak a ordonné en septembre la fermeture d'un autre point de passage avec l'Iran à Shalamcheh après des frappes de drones en Arabie saoudite, avaient rapporté deux sources sécuritaires. Ryad estime que ces drones avaient été lancés depuis le territoire irakien.

Les mesures de sécurité actuelles à Sheeb sont de faible efficacité et inadaptées, selon le responsable des services frontaliers.

(Reportage d'Aref Mohammed, avec Ahmed Rasheed et Muayad Hameed; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Ovestraeten)

Valeurs associées

Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
110,14 USD Ice Europ +0,90%
Pétrole WTI
99,23 USD Ice Europ +0,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 867,97 +0,38%
VUSION
137,2 +13,48%
Pétrole Brent
110,17 +0,93%
ESSILORLUXOTTICA
171,4 +13,89%
ATOS GROUP
26,46 +15,85%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank