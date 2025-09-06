 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 674,78
-0,31%
L'Irak est en pourparlers avec Exxon Mobil sur d'importants projets énergétiques, selon le vice-ministre du pétrole
06/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Irak est en pourparlers avec le groupe américain Exxon Mobil XOM.N pour développer d'importants projets énergétiques, a déclaré Basim Mohammed samedi, vice-ministre du pétrole chargé des affaires en amont.

