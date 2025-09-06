L'Irak est en pourparlers avec Exxon Mobil sur d'importants projets énergétiques, selon le vice-ministre du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Irak est en pourparlers avec le groupe américain Exxon Mobil XOM.N pour développer d'importants projets énergétiques, a déclaré Basim Mohammed samedi, vice-ministre du pétrole chargé des affaires en amont.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer