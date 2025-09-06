 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Irak en pourparlers avec ExxonMobil sur les capacités de raffinage en Asie
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

La compagnie pétrolière nationale SOMO est en pourparlers avancés avec ExxonMobil

XOM.N sur un éventuel accord pour sécuriser la capacité de stockage à Singapour en utilisant des réservoirs de la major pétrolière américaine, a déclaré l'agence de presse nationale irakienne INA samedi.

Les négociations incluent également d'éventuels accords de capacité de raffinage et de partage des bénéfices en Asie, où la demande de brut et de produits continue de croître, a ajouté l'INA en citant Ali Nazar, directeur général de la SOMO.

Au cours des deux dernières années, l'Irak a signé des accords avec des majors pétrolières qui s'étaient retirées du pays auparavant, notamment Chevron CVX.N , TotalEnergies

TTEF.PA et la major pétrolière britannique BP.L .

