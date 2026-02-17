L'Irak approuve un "accord à l'amiable" avec la société russe Lukoil concernant le transfert de l'exploitation d'un gisement géant

(Ajoute le contexte aux paragraphes 3-8)

Le cabinet irakien a approuvé mardi un "accord à l'amiable" avec la société russe Lukoil LKOH.MM concernant le transfert des opérations du champ pétrolier géant de West Qurna 2 à la société publique Basra Oil Company, selon un communiqué.

Le mois dernier, l'Irak a nationalisé le champ pétrolier après que les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil pour faire pression sur la Russie afin qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine .

West Qurna, qui est l'un des plus grands champs pétrolifères du monde, représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et près de 10 % de la production irakienne.

La nationalisation du champ pétrolier West Qurna 2 intervient alors que les négociations se poursuivent avec la major pétrolière américaine Chevron CVX.N au sujet du champ.

Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ses actifs dans le cadre des sanctions américaines.

Trois sources ont déclaré à Reuters le mois dernier que Chevron et le ministère irakien du pétrole étaient en pourparlers pour améliorer les conditions contractuelles. Deux des trois sources ont déclaré que tout accord sur de nouvelles conditions nécessiterait l'approbation du cabinet irakien.

Un accord pour Chevron dans West Qurna 2 marquerait une nouvelle avancée en Irak pour la major pétrolière américaine, qui a accepté de développer plusieurs champs dans le pays dans le cadre d'une expansion internationale depuis qu'elle a conclu un accord pour acquérir le producteur pétrolier américain Hess pour 53 milliards de dollars en 2025.

Basra Oil Company a repris les opérations du champ pour 12 mois en attendant que la question de la propriété soit résolue, ont déclaré deux responsables de l'entreprise à Reuters.