L'Irak a un nouveau Premier ministre - TV d'Etat

BAGDAD, 1er février (Reuters) - Le président irakien Barham Salih a nommé au poste de Premier ministre le chiite Mohamed Taoufik Allaoui, mettant fin à deux mois de vacance du pouvoir à Bagdad, rapporte la télévision d'Etat, samedi. Le chef du gouvernement sortant, Adel Abdel Mahdi, avait annoncé sa démission fin novembre au plus fort de la vague de contestation populaire dont la répression a fait des centaines de morts, sur fond de lutte d'influence entre partis chiites pro et anti-iraniens. Allaoui dispose d'un mois pour désigner le gouvernement qui devra diriger le pays jusqu'à la tenue d'élections législatives anticipées. (Aziz El Yaakoubi et Nadine Awadalla, version française Tangi Salaün)

