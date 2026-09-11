L'iPhone pliable d'Apple soulève une question à 1 999 dollars : à qui s'adresse-t-il ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'iPhone Duo est proposé à partir de 1 999 dollars aux États-Unis, sans marché cible clairement défini

* Les analystes soulignent un décalage de positionnement par rapport aux précédents lancements de produits Apple

* Apple devrait vendre 6 millions d'unités d'ici la fin de l'année grâce au seul attrait de la marque, selon les estimations de Counterpoint

par Kenrick Cai et Stephen Nellis

Le nouvel iPhone pliable d'Apple AAPL.O a été lancé mercredi avec des fonctionnalités impressionnantes et un prix haut de gamme, à partir de 1 999 dollars sur le marché américain. Mais certains observateurs présents dans la salle bondée lors de l'événement de lancement à Cupertino, en Californie, se sont interrogés sur son attrait au-delà des passionnés de technologie fortunés.

Les dirigeants d’Apple ont présenté l’iPhone Duo en exécutant diverses applications, notamment Zoom, Slack et Netflix, sur un écran agrandi, soulignant ainsi sa capacité à être utilisé pour le travail, la création de contenu et le divertissement.

Le nouveau directeur général d’Apple, John Ternus, a souligné que « cet écran plus grand, aussi naturel et intuitif que celui d’un iPad », ouvrirait de nouvelles possibilités permettant à l’iPhone Duo de servir de centre d’IA personnel à l’utilisateur.

« Apple ne définit généralement pas qui est l’acheteur, mais dans ce cas précis, la société a vraiment évité de le faire », a déclaré Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies.

Les analystes estiment que le prestige de la marque Apple suffit à garantir de solides ventes initiales pour l’iPhone Duo. Mais une fois l’euphorie retombée, ils préviennent que le prix élevé de l’appareil et l’absence de vision claire d’Apple quant à son public cible pourraient le confiner à une niche d’utilisateurs fortunés précurseurs — un schéma qui afflige cette catégorie depuis son lancement.

Les téléphones pliables devraient représenter moins de 3 % du marché mondial des smartphones en 2026, selon le cabinet d’études IDC, qui ne s’attend pas non plus à ce que ce chiffre évolue beaucoup en 2027, même avec l’arrivée d’Apple.

« Il y a clairement eu un petit manquement au niveau du positionnement », a déclaré Neil Shah, vice-président de Counterpoint Research. « De notre point de vue, on ne savait pas très bien si cet appareil était destiné au travail ou aux loisirs, mais je pense que l’iPhone a toujours été synonyme de polyvalence. »

UNE QUESTION D’OBJECTIF

En optant pour une stratégie marketing très large, Apple n’a pas clairement défini le public cible qu’il envisageait prêt à débourser pour un téléphone dont le prix de vente aux États-Unis s’élèvera à 3 199 dollars pour la version dotée de la plus grande capacité de stockage.

Lorsque Steve Jobs, cofondateur d’Apple, a lancé l’iPad en 2010, il a présenté cette tablette comme créant une nouvelle catégorie: celle des appareils ultra-performants dédiés à la consommation de médias et de divertissements.

En 2015, Tim Cook, alors directeur général d’Apple, a positionné la nouvelle gamme Pro de la tablette comme un outil destiné aux professionnels de la création.

L’Apple Watch, que l’entreprise avait initialement présentée comme un accessoire de mode, est devenue un compagnon incontournable pour la santé et le fitness.

Apple a connu un départ difficile en 2023 avec son casque de réalité augmentée Vision Pro, que les analystes ont également salué pour sa technologie, mais ont émis des doutes quant à son prix élevé et à l’absence d’utilisation claire au-delà du divertissement.

DEMANDE REFULÉE

M. Shah, de Counterpoint, a estimé qu’Apple vendrait tout de même près de 6 millions d’unités de l’iPhone Duo d’ici la fin de l’année, car la demande refoulée des utilisateurs actuels d’iPhone est suffisante. À elles seules, ces ventes permettraient à Apple de détenir un quart du marché mondial, a déclaré M. Shah.

Samsung 005930.KS , leader actuel du marché des téléphones pliables, commercialise ses appareils depuis 2019, et d’autres options sont proposées par des acteurs tels que Google d'Alphabet GOOGL.O et le chinois Huawei.

Samsung a surmonté une débâcle lors du lancement, surnommée par certains « foldgate », qui avait donné lieu à de nombreux rapports faisant état d’écrans cassés et de composants qui se décollaient. L’entreprise détient désormais 40 % du marché, selon les données de Counterpoint, et a dévoilé en juillet un téléphone pliable repensé, de type « passeport » .

Cet appareil a surpassé ses prédécesseurs et a donné du poids à une campagne publicitaire lancée par Samsung en réponse à l’iPhone Duo, se moquant d’Apple qui « réchauffe nos restes ».

Pourtant, la croissance du marché a ralenti ces dernières années , les appareils ayant peiné à attirer des acheteurs au-delà d’un public de niche.

L’arrivée d’Apple devrait générer la plus forte hausse annuelle des livraisons de smartphones pliables depuis 2021, selon le cabinet d’études technologiques Omdia, qui estime ses prévisions de marché pour 2026 à 22,3 millions d’unités.

Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research, a déclaré que le prix élevé de l’iPhone Duo réduisait le public potentiel, en particulier parmi les jeunes, mais que les inconditionnels d’Apple soutiendraient les ventes dès le lancement.

« Ce sera un objet très convoité », a-t-il déclaré. « Ce sera un symbole de statut social, pendant un certain temps, car je pense qu’il sera difficile à se procurer. »