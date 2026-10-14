L'IPC, les taux hypothécaires et les anticipations de hausse des taux sont tous en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les trois principaux indices boursiers américains sont dans le rouge; le Nasdaq affiche la plus forte baisse, avec un recul d'environ 1%

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui de la santé arrive en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,4%

* Le dollar se raffermit; le pétrole brut américain progresse d'environ 1%; l'or recule d'environ 1,5%; le bitcoin recule d'environ 2%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,26%

14 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

L'IPC, LES TAUX HYPOTHÉCAIRES ET LES PARIS SUR LES HAUSSES DE TAUX SONT TOUS EN HAUSSE

Les choses s'améliorent. Et par “choses”, j'entends les prix à la consommation, les taux hypothécaires et la probabilité de hausses des taux de la Fed.

L’indice des prix à la consommation (IPC) du ministère du Travail (CPI) USCPI=ECI , qui suit les prix payés par les consommateurs urbains pour un panier de biens et de services, a progressé de 0,6% en septembre, s’accélérant par rapport aux 0,4% enregistrés en août, comme prévu.

En glissement annuel, l’IPC a affiché une hausse de 3,7%, soit une accélération par rapport à la croissance de 3,4% du mois précédent, et un chiffre légèrement supérieur au consensus de 3,6%.

L'IPC “de base”, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie et est souvent qualifié d'“inflation sous-jacente”, s'est établi à 0,3% en glissement mensuel et à 2,6% en glissement annuel. Ces deux chiffres sont supérieurs aux prévisions des analystes.

Il s’agit de la deuxième donnée sur l’inflation du mois de mai, après les chiffres de vendredi sur la croissance des salaires, plus modérés que prévu, sur lesquels nous reviendrons dans un instant.

“Les chiffres de l’inflation publiés ce matin ne sont en aucun cas rassurants. Ils montrent que l’inflation s’est bel et bien accélérée par rapport au mois précédent et qu’elle reste un problème pour la Fed”, a déclaré à Reuters Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities. “Cela dit, même si la Fed ne relève pas ses taux d’intérêt ce mois-ci, il y a de fortes chances qu’elle doive procéder à une hausse de 50 points de base en décembre.”

En effet. Les marchés financiers anticipent désormais une probabilité de 47,1% d’une hausse des taux en octobre, contre 22,1% hier encore, selon l’outil FedWatch du CME. Et la prévision de M. Cardillo concernant une hausse “double”, de 50 points de base, en décembre gagne du terrain, avec une probabilité de 42,0% contre 18,7% mardi.

Ligne par ligne, une hausse mensuelle de 5,2% des prix de l’énergie a entraîné une flambée indésirable de 9,1% à la pompe. Les prix payés par les consommateurs à la pompe ont bondi de 34,2%, un chiffre vertigineux, depuis septembre 2025.

Les coûts de transport ont augmenté de 2,5%, comme le mois précédent, et affichent une hausse de 7,9% en glissement annuel. Le prix d’un billet d’avion a augmenté de 1,2% et a bondi de 22,4% au cours des 12 derniers mois.

Le coût du logement et des services, deux indicateurs suivis de près par la Fed, a augmenté de 0,4% dans les deux cas. En glissement annuel, le logement et les services affichent tous deux une hausse de 3,2%, bien au-dessus de l’inflation sous-jacente annuelle.

“La répercussion de la hausse des coûts énergétiques sur d’autres postes “de base” pourrait se produire plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant”, écrit Stephen Coltman, responsable macro chez 21shares. “Warsh aura demain une occasion importante, s’il le juge nécessaire, de préparer les investisseurs à une éventuelle hausse des taux lors de la prochaine réunion, lorsqu’il fera sa dernière apparition publique à la réunion du FMI avant la période de silence de la Fed.”

Revenons brièvement à l’inflation salariale. Depuis six mois maintenant, la croissance des salaires des consommateurs est inférieure à celle des prix à la consommation, ce qui plonge les “salaires réels” dans le rouge.

Il s’agit là d’une tendance inquiétante; les dépenses de consommation représentent environ 70% de l’économie américaine. Une fois que les consommateurs ont fait le plein à la station-service, il leur reste bien moins d’argent à dépenser pour autre chose.

Du côté du marché immobilier, le jeu des prêts hypothécaires suit un schéma bien connu: les coûts d’emprunt augmentent à mesure que la demande recule.

Le taux moyen des prêts à taux fixe sur 30 ans USMG=ECI a augmenté de 1 point de base pour atteindre 7,50%. C'est son plus haut niveau depuis novembre 2023.

Cela a freiné la demande de prêts immobiliers USMGPI=ECI de 4,0%. Les demandes de refinancement USMGR=ECI — qui représentaient 37,7% du marché hypothécaire — ont légèrement reculé de 0,4%.

Au total, la demande de prêts immobiliers a reculé de 2,7% la semaine dernière.

Le taux fixe à 30 ans s’envolant au-delà de 6% depuis plus de quatre ans maintenant, les futurs propriétaires se tournent vers des prêts hypothécaires à taux variable plus risqués, dont la popularité avait alimenté la bulle immobilière, précurseur de la Grande Récession de 2007 à 2009.

“Les emprunteurs continuent de se tourner davantage vers les prêts à taux variable pour réduire leurs mensualités”, explique Joel Kan, CMB, vice-président et économiste en chef adjoint de l’MBA. “La part des prêts à taux variable, à 10,5%, a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2025.”

Le taux fixe à 30 ans se situe actuellement à 1,08 point de pourcentage au-dessus de son niveau de la même semaine l’année dernière.

Au cours de cette même période, les demandes de prêt immobilier ont baissé de 16,1%, tandis que la demande de refinancement a chuté de 56,0%.

(Stephen Culp)

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