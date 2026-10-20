L'investisseur activiste Starboard prend une participation dans Solstice et recommande de se concentrer sur son cœur de métier, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation dans Solstice Advanced Materials

SOLS.O et fait pression sur cette filiale issue de la scission de Honeywell pour qu'elle prenne des mesures visant à faire remonter le cours de son action, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* Starboard souhaite que le groupe américain de produits chimiques de spécialité Solstice se concentre sur la mise en œuvre de ses activités principales dans les réfrigérants et le nucléaire, et réduise ses frais généraux d'environ 100 millions de dollars, précise l'article.

* Le directeur général de Starboard, Jeff Smith, devrait dévoiler cet investissement mardi lors du sommet "13D Monitor Active-Passive Investor Summit", précise l'article.

* Solstice et Starboard n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

* Solstice, issue de la scission de Honeywell HON.O l’année dernière, fabrique des produits chimiques de spécialité et des matériaux utilisés dans divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, la réfrigération, le nucléaire et la santé

* Ce rapport intervient plusieurs mois après que Solstice et Element Solutions ont abandonné leur projet de fusion de 14,5 milliards de dollars , invoquant les réactions des actionnaires en faveur des stratégies autonomes des deux sociétés

* Le cours de l’action Solstice a presque doublé au cours des mois qui ont suivi sa scission en octobre dernier, mais a depuis fortement reculé après l’échec de son projet de fusion avec Element Solutions, chutant d’environ 33 % par rapport au pic atteint en mai

* Le titre affiche tout de même une hausse d’environ 25 % depuis le début de l’année, ce qui valorise la société à 9,6 milliards de dollars à la clôture de lundi