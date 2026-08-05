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L'investisseur activiste Saba dévoile sa participation dans le groupe britannique Unite
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 14:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse d'Unite au point 5)

L'investisseur activiste Saba Capital a constitué une participation de plus de 5 % dans Unite Group

UTG.L , le plus grand fournisseur britannique de logements étudiants, selon un document réglementaire publié mercredi.

Voici quelques détails supplémentaires et le contexte:

* Saba Capital, dirigée par Boaz Weinstein, détenait 0,084 % des droits de vote via des actions et 5,04 % via des instruments financiers, ce qui porte sa participation totale dans Unite Group à près de 26,4 millions de droits de vote au 31 juillet, selon ce document.

* Saba deviendra le quatrième actionnaire d'Unite, selon les données de LSEG.

* Cette annonce intervient alors que Saba fait pression pour que des changements soient apportés au sein du fournisseur d’espaces de bureaux flexibles Workspace WKP.L , notamment au niveau de son conseil d’administration, après avoir augmenté sa participation au cours des derniers mois pour devenir son premier actionnaire.

* Unite Group, qui a réaffirmé ses prévisions annuelles en juillet, envisage la vente de ses actifs à faible rendement afin de se concentrer davantage sur des services plus résilients, alors que l’incertitude économique et le durcissement des règles en matière de visas pèsent sur les inscriptions.

* Saba n’a pas immédiatement répondu à la demande de précisions formulée par Reuters, tandis qu’Unite a refusé de commenter.

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