L'investisseur activiste Saba dévoile sa participation dans le groupe britannique Unite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Saba Capital a constitué une participation de plus de 5 % dans Unite Group

UTG.L , le plus grand fournisseur britannique de logements étudiants, comme l'a révélé mercredi un document réglementaire.

Voici quelques détails supplémentaires et le contexte:

* Saba Capital, dirigé par Boaz Weinstein, détenait 0,084 % des droits de vote via des actions et 5,04 % via des instruments financiers, ce qui porte sa participation totale dans Unite Group à près de 26,4 millions de droits de vote au 31 juillet, selon ce document.

* Saba deviendra le quatrième actionnaire d'Unite, selon les données de LSEG.

* Cette annonce intervient alors que Saba fait pression pour que des changements soient apportés au sein du fournisseur d’espaces de bureaux flexibles Workspace WKP.L , notamment au niveau de son conseil d’administration, après avoir augmenté sa participation au cours des derniers mois pour devenir son premier actionnaire.

* Unite Group, qui a réaffirmé ses prévisions annuelles en juillet, envisage la cession de ses actifs à faible rendement afin de se concentrer davantage sur des services plus résilients, alors que l’incertitude économique et le durcissement des règles en matière de visas pèsent sur les inscriptions.

* Saba Capital et Unite Group n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de précisions formulées par Reuters.