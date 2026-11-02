L'investisseur activiste Oasis réduit de moitié sa liste de candidats au conseil d'administration de Vail

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(Suppression de la phrase indiquant qu'un représentant de Vail n'était pas immédiatement disponible pour commenter)

* Oasis est le quatrième investisseur de Vail

* Affirme n'avoir aucune intention de pousser à la scission de Vail

* Vail affirme que le retrait de deux candidats « ne change rien »

par Svea Herbst-Bayliss

Oasis Management a réduit de moitié le nombre de ses candidats à l'élection au conseil d'administration de Vail Resorts MTN.N , alors que l'investisseur activiste fait pression sur l'opérateur de stations de montagne pour qu'il procède à des changements visant à faire remonter le cours de son action, selon un document réglementaire déposé vendredi soir.

Le fonds spéculatif, quatrième actionnaire de Vail avec une participation de 9,6 %, exhorte désormais les actionnaires à élire deux dirigeants au conseil d’administration de la société le mois prochain, après avoir initialement proposé quatre candidats en septembre.

Cette révision intervient avant un vote du conseil d'administration prévu le mois prochain, pour lequel le principal investisseur de Vail, Baron Capital — qui détient environ 18 % de la société —, a déclaré la semaine dernière qu’il soutiendrait les neuf candidats proposés par Vail.

Oasis prévoit d’écrire lundi aux autres actionnaires pour leur indiquer qu’il ne souhaite pas démanteler la société, selon une lettre consultée par Reuters.

Oasis maintient sur sa liste l’ancien directeur général de Walt Disney, Bob Chapek, et Ashton Hudson, qui a siégé au sein de divers conseils d’administration, mais a retiré de sa liste l’ancienne championne olympique de ski Picabo Street et le capital-risqueur Bryce Roberts.

Vail a déclaré que le retrait de ces deux candidats au conseil d’administration ne changeait rien. « Les candidats restants d’Oasis, Bob Chapek et Ashton Hudson, ne possèdent ni l’expérience, ni la compréhension de la société, ni les antécédents en matière de gouvernance nécessaires pour siéger au conseil d’administration de Vail Resorts », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le document déposé par Oasis indique également que le fonds spéculatif et la société ont signé la semaine dernière un accord de confidentialité afin de « faciliter les discussions concernant un éventuel accord » visant à mettre fin à leur bataille pour le contrôle de l’assemblée générale.

AUCUN PROJET DE PASSAGE À UN « MODÈLE ALLÉGÉ EN ACTIFS »

Depuis des mois, Oasis critique les activités de Vail et le cours de son action, qui a grimpé de 13 % depuis janvier mais a chuté de près de 60 % au cours des cinq dernières années, laissant la société avec une capitalisation boursière de 5,4 milliards de dollars.

Dans sa lettre adressée aux autres actionnaires, Oasis précise qu’elle ne cherche pas à démanteler la société. « Notre plan visant à améliorer les performances de Vail Resorts n’implique pas le passage à un modèle allégé en actifs », indique la lettre, avant d’ajouter: « En réalité, nous considérons le réseau intégré de complexes touristiques de la société comme l’un de ses principaux atouts concurrentiels. »

Vail, qui possède des stations de montagne et des domaines skiables notamment dans l’Utah, le Colorado et le nord-est des États-Unis, affirme que sa stratégie de transformation pluriannuelle portera ses fruits. L’entreprise a déjà mis en œuvre des changements, tels que la modernisation de son offre de restauration rapide, l’amélioration du système d’achat de forfaits et la mise en place de remises pour les achats anticipés. Elle a également modernisé son école de ski et ses cours.