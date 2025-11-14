L'investisseur activiste Kimmeridge prend une participation dans le producteur d'énergie américain Devon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French

La société d'investissement activiste Kimmeridge Energy Management a pris une participation dans le producteur de schiste américain Devon Energy DVN.N , selon un document boursier publié vendredi.

LES DÉTAILS

Kimmeridge possédait 5,66 millions d'actions de Devon à la fin du mois de septembre, selon la déclaration. Cela équivaudrait à une participation d'environ 0,9 % dans Devon, selon les calculs de Reuters, et en ferait le 14e actionnaire le plus important de Devon, selon le fournisseur de données LSEG. Les actions de Devon ont chuté de 1 % au cours des 30 premières minutes de transactions vendredi, dans le cadre d'une liquidation plus large du marché , ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 22 milliards de dollars.

La déclaration 13F de Kimmeridge ne donne pas d'autres détails que le nombre d'actions détenues à la fin du troisième trimestre et si Kimmeridge a depuis augmenté ou diminué sa position. Cette déclaration est intervenue à la date limite à laquelle les sociétés d'investissement devaient révéler leurs participations dans des sociétés publiques au 30 septembre.

Contacté par Reuters, Kimmeridge s'est refusé à tout commentaire. Devon n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LES ACTEURS

Devon, dont le siège est à Oklahoma City, est l'un des plus grands producteurs indépendants de schiste aux États-Unis, avec des opérations dans de multiples formations, y compris la partie Delaware du bassin permien couvrant le Texas et le Nouveau-Mexique, l'Eagle Ford du sud du Texas et le bassin d'Anadarko de l'Oklahoma.

Les actions de la société ont gagné 4 % depuis le début de l'année, ce qui correspond à la performance de l'indice S&P Energy .SPNY .

Parmi les activistes les plus connus de l'industrie pétrolière et gazière, M. Kimmeridge a, ces dernières années, poussé les entreprises du secteur de l'énergie à adopter de meilleures pratiques de gouvernance, à donner la priorité au rendement pour les actionnaires plutôt qu'aux vastes programmes de forage, et à se regrouper pour réaliser des économies d'échelle. Le 4 novembre, Kimmeridge a déclaré à l'adresse qu'il détenait une participation dans Coterra Energy CTRA.N , l'entreprise voisine de Devon, et qu'il demandait des changements de direction et la vente de ses activités dans les Appalaches et l'Oklahoma afin de se concentrer sur les activités de Coterra dans le bassin du Delaware.