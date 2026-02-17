L'investisseur activiste Jana Partners augmente sa participation dans Fiserv

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Jana Partners a acquis une participation de moins de 1% dans la société de paiement Fiserv FISV.O , en achetant 2,2 millions d'actions, selon une déclaration déposée mardi. Jana fait pression sur la société pour qu'elle prenne des mesures visant à améliorer le cours de son action, a rapporté le Wall Street Journal plus tôt ce mardi, citant des personnes familières avec le sujet. Il n'a pas été possible de déterminer si l'investisseur activiste avait l'intention de demander des sièges au conseil d'administration de Fiserv. La déclaration 13-F de Jana compare les avoirs de la société au 31 décembre 2025 avec ceux du 30 septembre 2025. Les actions de la société ont augmenté de 6,9 % mardi, clôturant à 63,45 dollars par action. L'action a chuté de plus de 67 % en 2025 et a perdu près de 12 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture. La capitalisation boursière de Fiserv s'élevait à 31,93 milliards de dollars, sur la base du dernier cours de clôture de l'action, selon les données de LSEG. Jana Partners n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. Le rapport indique que Jana pense que la société de paiement est prête à bénéficier d'un environnement de dépenses élevées pour les banques.

L'investisseur activiste souhaite que Fiserv accélère l'expansion de ses activités bancaires de base et lance un examen stratégique qui pourrait inclure la suppression des activités non essentielles, ajoute le rapport.

"Au cours des derniers mois, nous nous sommes engagés avec un grand nombre de nos actionnaires, y compris Jana Partners. Nous apprécions les points de vue des actionnaires alors que nous progressons dans le cadre de notre plan d'action One Fiserv", a déclaré Fiserv dans un communiqué.

Le plan d'action One Fiserv a été annoncé à la fin de l'année dernière afin d'établir des priorités et d'améliorer l'orientation client et de s'appuyer sur les points forts de la société. Jana soutient ce plan, selon le Journal.

"Notre performance actuelle n'est pas celle que nous souhaitons ni celle que nos parties prenantes attendent", avait déclaré le directeur général Mike Lyons à l'époque.

La société a procédé à un examen approfondi l'année dernière et M. Lyons a depuis souligné la nécessité de renforcer la rigueur des prévisions et de réduire la dépendance à l'égard des initiatives de croissance à court terme.

Fiserv s'attend à ce que 2026 soit une année de transition, alors qu'elle investit dans des domaines stratégiques clés pour combler les lacunes et améliorer le service à la clientèle.