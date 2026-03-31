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L'investisseur activiste Irenic constitue une participation dans Snap, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Irenic Capital Management a pris une participation dans Snap SNAP.N et fait pression pour des changements afin d'améliorer les performances financières et opérationnelles de l'entreprise, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

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