L'investisseur activiste Irenic constitue une participation dans Snap, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Irenic Capital Management a pris une participation dans Snap SNAP.N et fait pression pour des changements afin d'améliorer les performances financières et opérationnelles de l'entreprise, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.