L'investisseur activiste Engine Capital demande une réorganisation du conseil d'administration de l'entreprise de sciences de la vie Avantor

L'investisseur activiste Engine Capital a exhorté Avantor AVTR.N à renouveler son conseil d'administration, à entreprendre des initiatives de réduction des coûts et même à envisager de se vendre, ce qui a fait grimperles actions de la société de sciences de la vie de près de 8 % lundi.

Cette décision intervient alors que l'action d'Avantor a chuté de 45 % cette année, la société étant confrontée à une faible demande de la part des biotechs et des grandes entreprises pharmaceutiques à la suite des réductions du financement de la recherche décidées par l'administration Trump.

Engine, qui détient environ 3 % des parts d'Avantor, a souligné les difficultés rencontrées par l'entreprise au cours des cinq dernières années dans sa lettre au conseil d'administration, notamment les réductions répétées des prévisions et la sous-performance constante par rapport aux attentes des investisseurs.

"Nous pensons que le conseil d'administration est responsable de la sous-performance d'Avantor et qu'il n'a pas réussi, à notre avis, à superviser de manière adéquate les opérations, la gestion, l'affectation des capitaux et la planification de la succession de l'entreprise", a déclaré Engine.

Avantor, qui fournit des produits chimiques, des produits de laboratoire et des services aux clients des secteurs de la recherche et de la biopharmacie, a déclaré que son conseil d'administration était "activement engagé" dans la définition et l'exécution d'une stratégie qui soit dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires.

La société a ajouté qu'elle se réjouissait de poursuivre le dialogue avec tous les actionnaires, y compris Engine Capital.

Engine Capital a exhorté la société à envisager une vente, estimant qu'une transaction potentielle valoriserait les actions de la société entre 17 et 19 dollars. Les actions d'Avantor s'échangeaient à 12,41 dollars.

"Il convient de reconnaître que le secteur des sciences de la vie se consolide. Les clients et les fournisseurs sont de plus en plus importants et il pourrait être bénéfique pour Avantor de faire partie d'une entité plus grande", a déclaré Engine Capital.

Un redressement réussi pourrait porter les actions d'Avantor entre 22 et 26 dollars d'ici à la fin de 2027, a ajouté l'investisseur activiste.

"Une vente pure et simple nécessiterait un acheteur, et nous ne voyons pas d'acheteur naturel pour la société à l'heure actuelle", a déclaré Eve Burstein, analyste chez Bernstein, après que le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois l'évolution de la situation dimanche.

Le mois dernier, Avantor a nommé Emmanuel Ligner comme nouveau directeur général à partir du 18 août, en remplacement de Michael Stubblefield.