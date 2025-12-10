L'investisseur activiste Elliott prend une participation de 5 % dans Toyota Industries, selon un document réglementaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations sur l'accord de rachat dans les paragraphes 3-6)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation de 5,01% pour 268 milliards de yens (1,71 milliard de dollars) dans Toyota Industries 6201.T , une société du groupe que Toyota Motor 7203.T espère racheter, comme l'a montré un dépôt réglementaire mercredi. Elliott a déclaré le mois dernier que l'accord proposé par le constructeur automobile sous-évaluait Toyota Industries, manquait de transparence et ne respectait pas les pratiques de gouvernance appropriées. Elliott a déclaré dans le document déposé mercredi que l'acquisition de la participation était destinée à des fins d'investissement ainsi qu'à l'élaboration éventuelle de propositions importantes pour les actionnaires. D'autres investisseurs internationaux ont également demandé davantage d'informations sur cette opération qui renforcerait l'influence de la famille fondatrice Toyoda au sein du groupe. L'opération est suivie de près car elle coïncide avec la volonté des autorités japonaises de régulation et du gouvernement d'améliorer la gouvernance d'entreprise.

Toyota Industries, qui est également un fournisseur clé du constructeur automobile japonais, va être privatisé par Toyota Motor, la société immobilière du groupe Toyota Fudosan et le président de Toyota, Akio Toyoda, ont annoncé les sociétés en juin.

Les soumissionnaires ont offert 16 300 yens par action de Toyota Industries, soit une prime d'environ 23 % par rapport au cours de l'action avant que la nouvelle de l'opération n'apparaisse en avril. L'action a clôturé à 17 690 yens mercredi.

À la fin du mois de septembre, Toyota Motor détenait environ 25 % de Toyota Industries, tandis que Toyota Fudosan en possédait 5,42 %. (1 $ = 156,6700 yens)