L'investisseur activiste Elliott détient une participation dans Air Liquide et fait pression pour que des changements soient apportés, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur Air Liquide; aucun commentaire de la part d'Elliott ou de la société; paragraphes 3 à 5)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans Air Liquide AIRP.PA et exhorte la multinationale française à améliorer ses marges, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Elliott est en dialogue avec la société depuis plusieurs mois et exhorte la direction à mettre en œuvre des améliorations afin de mieux rivaliser avec ses concurrents dans le secteur des gaz industriels, ont indiqué ces sources.

Air Liquide, dont le siège est à Paris, affiche une capitalisation boursière d’environ 108 milliards d’euros.

L'importance de la participation d'Elliott n'a pas pu être déterminée.

Elliott n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis qu’Air Liquide n’a pas répondu à une demande de réaction.

Parmi les concurrents d’Air Liquide figurent Linde LIN.DE et Air Products and Chemicals APD.N . L’écart de marge entre Air Liquide et Linde s’est creusé au cours des dernières années, ce qui suggère que le plan d’optimisation opérationnelle de Linde a été couronné de succès, ont déclaré des analystes du secteur. Cet écart de marge s’élève aujourd’hui à 9 points, ont précisé les analystes, ajoutant qu’il devrait se maintenir à ce niveau pendant un certain temps.

Air Liquide tiendra une réunion avec les analystes dans le courant de l’année et les analystes du secteur se demandent si l’entreprise pourrait annoncer des rachats d’actions, une mesure qui pourrait lui être favorable.