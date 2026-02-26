L'investissement de 50 milliards de dollars d'Amazon dans OpenAI pourrait dépendre de l'introduction en bourse ou de l'AGI, selon The Information

Le projet d'Amazon AMZN.O d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI pourrait dépendre de l'entrée en bourse du développeur d'IA ou de l'atteinte d'une étape d'intelligence artificielle générale (AGI), a rapporté The Information mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Selon les termes encore en cours de négociation, Amazon investirait 15 milliards de dollars dès le départ, et 35 milliards de dollars supplémentaires si OpenAI, soutenu par Microsoft, MSFT.O atteint une étape d'AGI ou poursuit son introduction en bourse, d'après le rapport.

En outre, SoftBank 9984.T et Nvidia NVDA.O prévoient chacun d'investir 30 milliards de dollars en trois versements au cours de l'année dans le cadre du cycle de financement, a ajouté l'information.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. OpenAI et Amazon n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

OpenAI prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters en exclusivité l'année dernière.

Les grandes entreprises technologiques et les investisseurs s'empressent de forger des partenariats avec OpenAI, qui investit massivement dans les centres de données, en pariant que des liens plus étroits avec la startup d'intelligence artificielle leur donneraient un avantage concurrentiel dans la course à l'IA.

Amazon est en pourparlers pour investir des dizaines de milliards de dollars dans OpenAI , et le montant pourrait atteindre 50 milliards de dollars, a déclaré une source à Reuters le mois dernier.

En investissant jusqu'à 50 milliards de dollars, Amazon pourrait devenir le plus gros contributeur à la levée de fonds en cours de l'entreprise d'IA.