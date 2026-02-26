L'investissement de 50 milliards de dollars d'Amazon dans l'OpenAI pourrait dépendre d'une introduction en bourse ou d'une étape importante de l'AGI, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le projet d'Amazon AMZN.O d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI pourrait dépendre de l'entrée en bourse du développeur d'IA ou de la réalisation de l'intelligence générale artificielle (AGI), a rapporté The Information mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
