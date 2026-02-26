L'investissement de 50 milliards de dollars d'Amazon dans l'OpenAI pourrait dépendre d'une introduction en bourse ou d'une étape importante de l'AGI, selon The Information

Le projet d'Amazon AMZN.O d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI pourrait dépendre de l'entrée en bourse du développeur d'IA ou de la réalisation de l'intelligence générale artificielle (AGI), a rapporté The Information mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.