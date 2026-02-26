 Aller au contenu principal
L'investissement de 50 milliards de dollars d'Amazon dans l'OpenAI pourrait dépendre d'une introduction en bourse ou d'une étape importante de l'AGI, selon The Information
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 03:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet d'Amazon AMZN.O d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI pourrait dépendre de l'entrée en bourse du développeur d'IA ou de la réalisation de l'intelligence générale artificielle (AGI), a rapporté The Information mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

