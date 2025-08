L'introduction en bourse des activités nord-américaines de Seven & i permettra de financer une croissance plus rapide, selon le directeur général

(Ajoute un contexte)

L'introduction en bourse de Seven & i Holdings 3382.T pour ses activités en Amérique du Nord permettrait à l'opérateur japonais de magasins de proximité de contracter des dettes supplémentaires pour une croissance plus agressive que ce qui est actuellement prévu, a déclaré son directeur général mercredi.

La cotation, prévue pour le second semestre 2026, permettrait d'accélérer le déploiement des magasins aux États-Unis et de procéder à des fusions-acquisitions supplémentaires, a déclaré le directeur général Stephen Dacus lors d'une séance d'information sur la stratégie destinée aux analystes et aux médias à Tokyo.

Le sort de l'opérateur assiégé de la chaîne 7-Eleven repose sur sa capacité à démontrer qu'il peut se développer de manière indépendante, après avoir repoussé avec succès une offre de rachat de son rival canadien Alimentation Couche-Tard ATD.TO .

Couche-Tard a retiré son offre de 46 milliards de dollars le mois dernier en invoquant un manque d'engagement de la part de Seven & i, ce qui a précipité une chute de 9 % du prix de l'action de cette dernière, reflétant le scepticisme des investisseurs quant aux plans de croissance autonome de Seven & i.

Au Japon, Seven & i doit faire face à une concurrence acharnée de la part de ses rivaux Family Mart et Lawson, qui connaissent une croissance plus rapide, tandis qu'aux États-Unis, les analystes et les investisseurs affirment que les marges bénéficiaires moroses ne permettent pas d'exploiter le potentiel de Seven & i en tant que plus grande chaîne de magasins de proximité du pays.

Depuis des années, Seven & i subit la pression de ses actionnaires, notamment d'une série d'investisseurs activistes, qui lui demandent d'augmenter ses rendements en cédant des actifs et en se concentrant sur son activité principale de magasins de proximité.

En mars, Seven a dévoilé une restructuration majeure dans laquelle elle a vendu son unité de supermarchés, annoncé un rachat d'actions de 2 000 milliards de yens (13,55 milliards de dollars) jusqu'en 2030 et s'est engagée à introduire en bourse sa branche nord-américaine au cours du second semestre 2026. (1 $ = 147,5600 yens)