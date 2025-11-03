L'introduction en bourse de Pine Labs en Inde a été réduite en raison de la décision des investisseurs de vendre moins à la fourchette de prix, selon le directeur général

La société indienne de technologie financière Pine Labs a réduit la taille de son introduction en bourse car les actionnaires existants souhaitaient vendre une plus petite partie de leur participation dans la fourchette de prix fixée, a déclaré le directeur général Amrish Rau lors d'une interview accordée à Reuters.

La société, qui fournit des solutions de paiement telles que des terminaux de point de vente, a réduit de 44% la part offerte par les investisseurs existants et de 20% celle offerte par les nouvelles actions dans son prospectus actualisé déposé vendredi.

Elle a fixé une fourchette de prix de 210 à 221 roupies par action pour une valorisation de 2,9 milliards de dollars dans le haut de la fourchette, bien inférieure à la valorisation de 5 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en 2022. La vente d'actions, d'une durée de trois jours, débutera le 7 novembre et se terminera le 11 novembre.

"Nous avons fixé le prix de l'offre () de telle sorte que nous sommes convaincus de bénéficier de la bonne volonté de l'écosystème", a déclaré M. Rau. "De ce fait, certains des actionnaires vendeurs - qui avaient un seuil plus élevé (pour vendre) - ont senti... qu'ils voulaient vendre moins d'actions

La réglementation indienne permet aux entreprises de modifier la taille de leur introduction en bourse dans une certaine mesure après avoir déposé leur projet.

"Étant donné que notre situation financière s'est améliorée, il n'est pas nécessaire de réduire la dette que nous avons... nous avons estimé que la composante principale pouvait être réduite et que la dilution sur les capitaux propres... réduite", a déclaré M. Rau.

Les investisseurs existants, tels que Peak XV Partners, PayPal, Temasek et Mastercard, prévoient désormais de vendre un total de 82,3 millions d'actions, contre 147,8 millions annoncés dans le projet de prospectus en juin.

En outre, l'entreprise va maintenant lever 20,8 milliards de roupies (236,65 millions de dollars) sous la forme d'une nouvelle émission d'actions, au lieu des 26 milliards de roupies qu'elle cherchait à lever en juin.

Pine Labs est en concurrence avec des entreprises telles que Paytm PAYT.NS et PhonePe, propriété de Walmart WMT.N . L'entreprise est devenue rentable au cours du trimestre juin 2026, avec un bénéfice de 47,86 millions de roupies et un chiffre d'affaires de 6,16 milliards de roupies.

Son introduction en bourse s'inscrit dans une vague de cotations sur un marché primaire très actif, avec des ventes d'actions par d'autres entreprises technologiques telles que Groww, Lenskart et boAt.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)